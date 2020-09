Dr. UVC Virus Cleaner bietet wirksamen Schutz gegen COVID-19

TAIPEI, TAIWAN – DES INTERNATIONAL CO. präsentiert auf dem kommenden Computex-Event 2021 sein neues Produkt, den Dr. UVC LED Virus Cleaner. Es ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, das verschiedene Lösungen zur Desinfektion und dem Abtöten von Viren bietet. Die Veranstaltung findet vom 31. Mai bis 5. Juni 2021 im Nangang Exhibition Centre, Halle 2, statt. Käufer, die an diesem Produkt interessiert sind oder speziellen Produktwünsche haben, können sich jederzeit an das DES-Team wenden.

Dr. UVC LED Virus Cleaner hilft bei der Abschwächung der COVID-19-Pandemie, indem er Lösungen für die häusliche und öffentliche Desinfizierung an Orten wie Büros, Schulen, Krankenhäusern, Banken und Restaurants bereitstellt. Ausgestattet mit 3 Stück 60-mW-Japan-UVC-LEDs und einem 3200-mAh-Akku, der bis zu 5.000 Stunden hält (die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Verwendung variieren), kann der Dr. UVC LED Virus Cleaner für die Desinfektion von Masken, Mobiltelefonen, Aufzügen, Kleidung und mehr verwendet werden.

Top-Wettbewerbsvorteile:

o Eine zweite Bestrahlung eliminiert 99,9% des COVID-19-Virus

o Näherungssensor

o Lüftersystem zur Kühlung der LEDs.

Über DES INTERNATIONAL CO., LTD.

DES INTERNATIONAL CO., LTD. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Es ist ein erfahrener Marktinnovator bei der Entwicklung von Hygieneprodukten, die Viren und Keime effektiv abtöten und gleichzeitig die perfekte Größe für eine einfache Lagerung und Beförderung aufweisen. Es ist bereit, einer Vielzahl von Verbrauchern wie Regierungsorganisationen, multinationalen Unternehmen, KMU und Start-ups umfassende Unterstützung anzubieten. Das Unternehmen macht seine Dienstleistungen für das Supply Chain Management erschwinglich/verfügbar, angefangen beim Produktdesign und Rapid Prototyping bis hin zur Auftragsfertigung auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.des.com.tw.

Video über den Dr. UVC LED Virus Cleaner: https://youtu.be/C8iZBCBlovA

