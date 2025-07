DREAMFRAME: Wenn das Gefühl im Bett ein völlig anderes wird

Düsseldorfer Unternehmen BOND | Unique Homes ® entwickelt einzigartige Ambientebeleuchtung, die Geborgenheit und gemeinsame Momente neu definiert.

Er schwebt über dem Bett wie eine leise Einladung zum Innehalten. Mit dem DREAMFRAME hat das Düsseldorfer Unternehmen BOND | Unique Homes ® eine patentierte Ambientebeleuchtung entwickelt, die das Wohlgefühl im Bett revolutioniert – für all das, was sonst im Trubel des Alltags verloren geht: Ruhe, Nähe, Zärtlichkeit.

Ein neues Gefühl von Geborgenheit

Der DREAMFRAME ist keine gewöhnliche Leuchte. Weich umhüllt von transparenten Stoffen und durchzogen von sanftem Licht, schafft er einen Raum im Raum. Die leichten Bahnen filtern den Alltag heraus und lassen nur das Wesentliche zurück: Zweisamkeit, Ruhe, Vertrautheit.

„Wir freuen uns jeden Abend darauf, gemeinsam darunter zu liegen“, schwärmt eine Kundin. „Das gemeinsame Verweilen hat eine ganz andere Qualität bekommen und ist schon eine Art schönes Alltagsritual geworden.“

Umgeben von den Stoffbahnen entsteht ein Gefühl von Geborgenheit – fast wie unter einem modernen Himmelbett. Ein Ort, der schützt, einhüllt und vergessen lässt, was draußen ist. Wo Gedanken leiser werden und Träume beginnen. Mal entspannend, mal verführerisch. Immer stimmungsvoll.

Ein Rahmen für besondere Momente

Der DREAMFRAME lädt zum Loslassen ein – vom Tag, von der Geschwindigkeit, vom Müssen. Er umhüllt statt auszuleuchten, drängt nicht auf, sondern lädt ein. Das Ergebnis ist eine Atmosphäre, die mal sinnlich, mal beruhigend wirkt – wie ein Gefühl von Geborgenheit, das leise unter die Haut geht.

Individuelle Fertigung

Jeder DREAMFRAME wird als Maßanfertigung gefertigt. Die Stoffbahnen sind in verschiedenen Farben und Transparenzen erhältlich, das Aluminiumprofil in unterschiedlichen hochwertigen Oberflächen. Standardgrößen sind 180 x 200 cm und 220 x 200 cm, wobei Sondermaße bis zu 300 cm möglich sind. Die dezente Deckenmontage lässt ihn filigran schweben, ohne den Raum zu dominieren.

Technisch basiert der DREAMFRAME auf hochwertiger LED-Technologie, die Millionen von Farbnuancen für jede Stimmung bietet. Die Steuerung erfolgt wahlweise über eine App oder durch Integration in gängige Smart-Home-Systeme.

Verfügbarkeit

Der DREAMFRAME ist ab sofort verfügbar. Aufgrund der individuellen Maßanfertigung erfolgt die Preisgestaltung auf Anfrage. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre live in unserem Düsseldorfer Showroom. Termine unter +49 211 98948012 oder info@bond-life.com.

Über BOND | Unique Homes ®

Als Immobilienentwickler einer neuen Generation gestaltet BOND | Unique Homes ® nicht nur Räume, sondern Lebensqualität. Das Unternehmen entwickelt und realisiert anspruchsvolle Wohnräume, bei denen Architektur, Technologie und Interior Design von Anfang an zusammengedacht werden. BOND steht für Immobilienentwicklung, Produktentwicklung & Interior Design in Düsseldorf und ist lokal verankert und in ganz Europa zu Hause.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BOND | Unique Homes ®

Frau Juliette Klett

Fährstraße 217

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 98948012

web ..: https://bond-life.com/

email : jkl@bond-life.com

BOND | Unique Homes verkörpert die neue Generation der Immobilienentwickler und verbindet exklusives Wohnen mit zukunftsweisender Technologie und individuellem Interior Design. Im Zentrum steht nicht nur die Entwicklung einzigartiger Wohnkonzepte, sondern auch die Kreation und Integration eigener Produkte, die speziell für diese Lebenswelten entworfen und gefertigt werden. Mit einem hohen Anspruch an Individualisierung und Qualität entwickelt BOND besondere Designobjekte und funktionale Lösungen, die die Architektur und das Wohngefühl jedes Projekts auf ein neues Niveau heben. So entstehen maßgeschneiderte Lebensräume, in denen gestalterische Vision, innovative Technologielösungen und eigens entwickelte Produkte nahtlos ineinandergreifen und eine unverwechselbare Wohnatmosphäre schaffen – für anspruchsvolle Menschen, die das Besondere suchen.

