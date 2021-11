Dreifach wirkt besser: ad pepper launcht iLocal

Neues Location-based Marketing Produkt kombiniert Programmatic DOOH, Mobile Ads und Adressable TV

Nürnberg, 11. November 2021. Mit iLocal ist ad pepper der große Wurf gelungen: Endlich bietet eine standortbasierte Werbeform alle schlagkräftigen digitalen Marketing-Strategien in einem Produkt.

Hinter dem Namen iLocal verbirgt sich nicht nur das neue innovative ad pepper Produkt, sondern ein neuer Marketing-Mix für den stationären Handel und für digitale Produkte. Der Nürnberger Digital-Spezialist erweitert damit sein Portfolio um Außenwerbung in Kombination mit weiteren cross-medialen Marketing-Lösungen.

Wollen Werbetreibende zum Beispiel potenzielle Kunden in ihr Geschäft locken, können sie bislang auf Digital out of Home Anzeigen zurückgreifen. iLocal geht noch weiter und erhöht die Werbewirkung durch gezielte Wiederansprache. Anhand von Bewegungsdaten werden die potenziellen Kunden identifiziert und bekommen mithilfe von Geo-Fencing bei der nächsten Gelegenheit weitere Werbebotschaften über öffentliche Screens oder Mobile Ads auf ihrem Smartphone.

„iLocal ist digitale Werbung im Alltag, denn sie erreicht die Zielgruppe auch, wenn diese vermeintlich offline ist: Im Bus, im Supermarkt, im Fitnessstudio, der U-Bahn und sogar zu Hause auf der Couch“, so Sebastian Berg, Head of Account Management bei ad pepper.

Werbetreibende verbessern mit einer iLocal-Kampagne die Schlagkraft ihrer Digitalstrategie, denn sie sorgen damit für eine höhere Kontaktverdichtung. Wer einen Drive-to-Store-Ansatz verfolgt, wird besonders gern auf eine iLocal-Kampagne setzen, da sie über gezielte Targeting-Maßnahmen die potenziellen Kunden am Point of Interest anspricht und sie direkt in den Laden, die Filiale oder ähnliches führt.

„Mit diesem innovativen Produkt können wir das Weihnachtsgeschäft für viele unserer Kunden noch einmal kräftig ankurbeln“, so Susanne Pilz, Managing Director von ad pepper. „Und das Beste daran: Auch iLocal-Kampagnen lassen sich selbstverständlich individuell planen, programmatisch ausspielen und auf Erfolg messen“, so Pilz weiter.

Wollen auch Sie wissen, wie iLocal ihr stationäres oder online Geschäft unterstützen kann?

Schicken Sie uns gern eine Anfrage an: sales@adpepper.com

