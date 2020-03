Drone Delivery Canada meldet laufende Integration bei Kundenprojekt DSV Canada

Toronto (Ontario), 4. März 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF, Frankfurt: ABB.F) (DDC oder das Unternehmen) freut sich, hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Oktober 2019 bekannt zu geben, dass die Integration des Projekts DSV Air & Sea Inc. Canada (DSV) im Gange ist und bis März 2020 in Betrieb sein soll.

Am 23. Oktober 2019 gab DDC bekannt, dass es über seinen Verkaufsvertreter Air Canada (TSX: AC) ein kommerzielles Abkommen mit DSV (das Abkommen) unterzeichnet hat, um seine Drohnenlieferplattform für die Nutzung von DSV ab dem Hauptsitz von DSV in Milton (Ontario) zur Verfügung zu stellen. Die Infrastrukturausrüstung (einschließlich DroneSpotTM-Depots, Batteriemanagementsysteme und Sparrow-Drohnen) wird zurzeit installiert und es wurden bereits zahlreiche erfolgreiche Testflüge durchgeführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es gemäß den Bedingungen des Abkommens im März 2020 mit dem vollständigen Betrieb und umsatzgenerierenden Flügen beginnen wird. Nachdem die anfängliche lokale Route in Betrieb ist, erwartet das Unternehmen mehrere weitere Ein-/Ausgangsrouten für die Kunden von DSV mit zeitkritischer Fracht.

Dies wird ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen sein – unser erster operativer, kommerzieller Kunde und unser erster Umsatz. DSV ist ein weltweit führender Anbieter in der Logistikbranche und passt als langfristiger, skalierbarer Kunde perfekt zu uns, sagte Michael Zahra, President und CEO von DDC. DDC ist in der Drohnenlogistikbranche weiterhin führend und wir verfügen über einen äußerst starken Trichter an globalen Möglichkeiten und erwarten weitere Kundenmeldungen im Jahr 2020 für einen Einsatz und eine Umsatzgenerierung in diesem Jahr.

Die Kunden zahlen gemäß den Bedingungen ihrer jeweiligen Abkommen für jede eingesetzte Drohnenroute eine monatliche Gebühr an DDC.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS)-Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt (Nasdaq International Designation) in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

Über DSV

DSV – Global Transport and Logistics liefert und verwaltet täglich Lieferkettenlösungen für Tausende von Unternehmen – vom kleinen Familienbetrieb bis hin zum globalen Konzern. Unsere Reichweite ist global, doch unsere Präsenz ist lokal und nahe bei unseren Kunden. 60.000 Mitarbeiter in über 90 Ländern arbeiten engagiert daran, großartige Kundenerlebnisse und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Lesen Sie mehr unter: www.ca.dsv.com

Für weitere Informationen:

Kapitalmärkte:

Herr Richard Buzbuzian,

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Anleger:

Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Medien:

Herr Nelson Hudes

Hudes Communications International

Telefon: (905) 660-9155

E-Mail: Nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

