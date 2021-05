Drone Delivery Canada von UBC für die Drohnen-Transport-Initiative für abgelegene Gemeinden ausgewählt

TORONTO, ONTARIO – 20. May 2021 – Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das Unternehmen oder DDC) gibt bekannt, dass es mit Unterstützung seines Vertriebsagenten Air Canada (TSX: AC) von der University of British Columbia (UBC) ausgewählt wurde, die von DDC patentierte Drohnenlieferlösung bei der Stellaten First Nation für das UBC-Programm Remote Communities Drone Transport Initiative einzusetzen.

Das Projekt ermöglicht die Lieferung auf festgelegten Routen unter Verwendung der Sparrow-Drohne von DDC und ihrer DroneSpot®-Start- und Landezonen sowie zusätzlicher Drohnenflug-Infrastruktur, wie erforderlich. Die Lösung wird für den Transport einer Vielzahl von Gütern zugunsten der Stellaten First Nation in der Fraser-Lake-Region zentral im nördlichen British Columbia, Kanada, eingesetzt werden.

DDC und UBC werden darauf hinarbeiten, in Kürze eine endgültige Vereinbarung abzuschließen. DDC wird voraussichtlich im Sommer 2021 mit dem Aufbau der Standortinfrastruktur beginnen und geht davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit der Erbringung von Drohnenlieferdiensten im Rahmen der Vereinbarung beginnt. Die Laufzeit des Drohnenprojekts wird voraussichtlich 12 Monate betragen. Dieser Einsatz wird das vierte First-Nations-Projekt von DDC und das erste in British Columbia sein.

Alle Einsätze werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden kanadischen Vorschriften durchgeführt. Die Flüge werden von DDC über deren Kontrollzentrum in Vaughan, Ontario, fernüberwacht.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Drone Delivery Canada und allen Partnern bei diesem Projekt zum Wohle der Stellaten First Nation. Viele First Nations-Gemeinden in B.C. sind abgeriegelt, um die Übertragung von COVID-19 zu reduzieren, was den ungleichen Zugang zu Gesundheitsversorgung und -dienstleistungen, von persönlicher Schutzausrüstung und Medikamenten bis hin zu Labordienstleistungen wie COVID-19-Tests und Diagnostik für andere Erkrankungen, verschärft hat, meinte Dr. Michael Allard, Vice-Dean, Health Engagement & Partnerships, UBC.

Aufgrund der isolierten Lage unserer Gemeinde und der Bedürfnisse unserer Bewohner kann der Drohnentransport den Zugang zu COVID-19-Tests und Medikamenten verbessern, ohne die Notwendigkeit wegzufahren und andere Mitglieder unserer Gemeinde zu gefährden, sagte Chief Robert Michell der Stellaten First Nation, die sich etwa 100 Kilometer westlich von Prince George befindet. Das Zukunftspotential dieser Initiative ist spannend. Mit der Drohnentechnologie kann man so viel tun.

Wir freuen uns, dass UBC die Drone Delivery Canada als Teil ihrer Remote Communities Drone Transportation Initiative bei der Stellaten First Nation ausgewählt hat. Die medizinische Fakultät von UBC ist anerkannt als weltweit führend und wir begrüßen ihre Initiative, Drohnenlieferungen zum Nutzen von First Nations-Gemeinden einzusetzen. Als preisgekrönter Weltmarktführer freut sich DDC über die anhaltenden Geschäftserfolge in der Drohnenzustellungsbranche, meinte Michael Zahra, Präsident & CEO von DDC.

Über die Drone Transport Initiative der UBC

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.med.ubc.ca/news/ubc-receives-750k-td-ready-challenge-grant-to-deliver-health-care-supplies-by-drone-to-remote-b-c/

Über die University of British Columbia

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.ubc.ca

Über die Stellaten First Nation

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.stellaten.ca

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes, preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens steht Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS) -Modell zur Verfügung.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Herr Michael Zahra, President und Chief Executive Officer, und Herr Bill Mitoulas, Telefon: (416) 479-9547, E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com;

Media Relations: Herr Nelson Hudes, Hudes Communications International, Telefon: (905) 660-9155, E-Mail: nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

