  • DSFinV-K: Warum Unternehmen ihre Kassendaten frühzeitig auf den Prüfstand stellen sollten

    Wenn das Finanzamt Kassendaten anfordert, zählt jede Minute. Der Beitrag zeigt, wie Unternehmen DSFinV-K-Exporte vorbereiten und Prüfungsrisiken vermeiden.

    BildViele Unternehmen beschäftigen sich erst dann mit dem Thema DSFinV-K, wenn eine Betriebsprüfung oder Kassen-Nachschau bevorsteht. Genau das kann jedoch zum Problem werden. Denn in einer Prüfung genügt es nicht, Umsätze oder Tagesabschlüsse vorzulegen. Gefordert sind vollständige, strukturierte und maschinell auswertbare Kassendaten, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

    DSFinV-K steht für _Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme_ und bildet dabei die Grundlage für den standardisierten Export von Daten aus elektronischen Kassensystemen. Sie sorgt dafür, dass die Finanzverwaltung Informationen in einer einheitlichen Struktur prüfen kann. Für Unternehmen bedeutet das: Nicht der Begriff DSFinV-K ist entscheidend, sondern die Frage, ob die eingesetzte Kasse die erforderlichen Daten jederzeit korrekt und vollständig bereitstellen kann.

    In der Praxis zeigt sich häufig, dass viele Betriebe zwar über moderne Kassensysteme verfügen, die Exportfunktion jedoch nie getestet haben. Erst im Prüfungsfall wird deutlich, ob Zahlungsarten korrekt hinterlegt sind, Stammdaten vollständig erfasst wurden oder notwendige Informationen fehlen. Deshalb empfehlen Experten, regelmäßige Testexporte durchzuführen und die Abläufe im Unternehmen klar zu definieren.

    Besonders wichtig ist das Zusammenspiel von DSFinV-K, Technischer Sicherheitseinrichtung (TSE) und den Anforderungen der GoBD. Während die TSE Kassenvorgänge gegen nachträgliche Manipulation schützt, stellt DSFinV-K die strukturierte Bereitstellung der Daten sicher. Gemeinsam bilden sie die Grundlage einer prüfungssicheren Kassenführung.

    Auch bei einem Kassenwechsel oder der Einführung neuer Systeme sollten Unternehmen die spätere Prüfungsfähigkeit im Blick behalten. Historische Daten müssen weiterhin nachvollziehbar bleiben und auf Anforderung bereitgestellt werden können. Gleiches gilt für Cloud-Lösungen, bei denen Daten kurzfristig verfügbar sein müssen.

    Wer seine Prozesse frühzeitig organisiert, Verantwortlichkeiten festlegt und die Exportfunktion regelmäßig überprüft, schafft die Voraussetzungen für eine reibungslose Prüfung. So wird DSFinV-K von einer vermeintlich komplexen Pflicht zu einem festen Bestandteil einer professionellen und rechtssicheren Kassenorganisation.

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