DSG-Canusa präsentiert ab 14.11.23 neue Schrumpfgerätetechnologie

– DERAY-SpliceMan 2.0 ACIS mit hocheffizienten parallel geschalteten Artbeitsprozessen

– DERAY-Shuttle 2.0 mit höchster Heizhomogenität auf der gesamten Verarbeitungsfläche

Die zum kanadischen Mattr-Konzern gehörende DSG-Canusa GmbH mit Sitz in Rheinbach präsentiert auf der Productronica vom 14.11-17.11.2023 in München eine neue Generation von Verarbeitungsgeräten für wärmeschrumpfende Produkte. Im Fokus der Präsentation auf dem Stand 347 in Halle D4 stehen der DERAY-Spliceman 2.0 ACIS+ sowie das DERAY-Shuttle 2.0.

Die fortschreitende Digitalisierung, eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die verstärkte Umstellung auf umweltfreundliche Technologien haben zu einem wachsenden Bedarf an neuen hochwertigen Verbindungslösungen geführt. Das hat auch Auswirkungen auf die Anforderungen an die halb- oder vollautomatischen Verarbeitungsmaschinen. Insbesondere im Automotive-Bereich mit dem Trend zum Autonomen Fahren steht die funktionale Sicherheit der Systeme noch mehr im Fokus als bisher.

Als ganzheitlicher Anbieter von Schrumpfschläuchen und den passenden hersteller- und systemunabhängigen Verarbeitungsgeräten aus einer Hand haben die DSG Canusa-Ingenieure die Palette an Verarbeitungsgeräten wie zum Beispiel Schrumpfgeräte und Schrumpftunnel überarbeitet und beispielsweise die Verarbeitungsmaschinen rund um den Kabelbaum vermehrt mit Kamerainspektionssystemen ausgestattet. Im Fokus der Neuentwicklungen stand der DERAY SpliceMan 2.0 ACIS sowie das DERAY Shuttle 2.0.

Der DERAY-SpliceMan 2.0, ein halbautomatisches Schrumpfgerät mit Infrarotheizelementen, wird zum Abdichten und Isolieren von ultraschallgeschweißten und gecrimpten Spliceverbindungen eingesetzt und gewährleistet eine hohe Genauigkeit der Splice-Positionierung im Schrumpfprozess. In Verbindung mit der Erweiterungsoption ACIS werden eine Vielzahl qualitätsrelevanter Charakteristika der Schrumpfverbindungen wie zum Beispiel Schlauchlängen- und Aussendurchmesser-Erkennung unterstützt. Einzigartig im neuen SpliceMan 2.0 ACIS sind die parallel laufenden Prozesse von Schlauch-Zentrierung, Schrumpfung sowie Kühlung, durch die intelligete Bauweise können so enorme Prozesszeitersparnisse erzielt werden. Das Verarbeitungsgerät verfügt über gängige OPC/UA-Verbindungen, um problemlos in alle kundenspezifischen Protokolle eingebunden zu werden. Die Lösung kann via Plug & Play effizient nachgerüstet werden und gewährleistet eine nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen.

Das überarbeitete DERAY-Shuttle 2.0 wird zum Abdichten und Isolieren von ultraschallgeschweißten und gecrimpten Ring- und Rohrkabelschuhen, sowie Endspliceverbindungen eingesetzt. Das neue Verarbeitungsgerät überzeugt gegenüber vergleichbaren Systemen durch eine extrem hohe Heizhomogenität auf der gesamten Verarbeitungsfläche. Ein kamerabasiertes Inspektionssystem überwacht den Schrumpfprozess und erkennt dabei bis zu 65 Charakteristiken wie Farbgebung, Terminal-Design, Längen oder Durchmesser. Diese Prozesskontrolle senkt die Abfallrate erheblich, da nur einwandfreie Verbindungsteile in den Schrumpfprozess gelangen. Auch diese Lösung kann via Plug & Play effizient nachgerüstet werden.

Seit mehr als 50 Jahren ist die DSG-Canusa GmbH kompetenter Industriepartner auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion hochwertiger Schrumpfschläuche, kalt-verarbeitbarer Zubehörteile sowie der dazu passenden halb- und vollautomatischer Verarbeitungsgeräte. Das Unternehmen mit Sitz in Rheinbach gehört zum kanadischen Mattr-Konzern und beschäftigt am Standort Rheinbach 300 und weltweit rund 500 Mitarbeiter:innen an insgesamt vier Standorten. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Patente, Zertifikate und Zulassungen.

DSG-Canusa stellt aus auf der Productronica, vom 14.11.-17.11.2023 in München. Sie finden das Unternehmen in Halle D4, Stand 347.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DSG-Canusa GmbH

Herr Dirk Meid

Boschstraße 17

53359 Rheinbach

Deutschland

fon ..: +49 2652 5952591

web ..: https://www.dsgcanusa.com/

email : presse@mattr.com

Seit mehr als 50 Jahren ist die DSG-Canusa GmbH kompetenter Industriepartner auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion hochwertiger Schrumpfschläuche, kalt-verarbeitbarer Zubehörteile sowie der dazu passenden halb- und vollautomatischer Verarbeitungsgeräte. Das Unternehmen mit Sitz in Rheinbach gehört zum kanadischen Mattr-Konzern und beschäftigt am Standort Rheinbach 300 und weltweit rund 500 Mitarbeiter:innen an insgesamt vier Standorten. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Patente, Zertifikate und Zulassungen.

Pressekontakt:

DSG-Canusa GmbH / c/o Agentur MEID MEID + Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Boschstraße 17

53359 Rheinbach

fon ..: +49 2652 5952591

email : presse@mattr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prospera Energy Inc. stellt ein Update zu Entwicklungsarbeiten bereit Revival Gold kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an