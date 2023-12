DSG-Canusa feiert herausragenden Erfolg auf der Productronica 2023

Auf der Weltleitmesse für Elektronikentwicklung und -fertigung verzeichnete DSG-Canusa einen beispiellosen Erfolg

_Rheinbach, 06.12.2023. _

Die DSG-Canusa GmbH, ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Schrumpfschlauchsysteme und Verarbeitungstechnologien, verzeichnete auf der diesjährigen Productronica, der Weltleitmesse für Elektronikentwicklung und -fertigung, einen beispiellosen Erfolg. Mit ihrer Präsenz auf der Messe, die vom 14. bis 17. November in München stattfand, unterstrich die DSG-Canusa ihre führende Position in der Elektronikbranche.

Die Productronica 2023, die eine Rückkehr zu alter Stärke signalisiert, verzeichnete über 42.000 Besucher und eine hohe Internationalität. Als Teil der über 1.400 Aussteller aus 45 Ländern erlebte DSG-Canusa in München eine überwältigende Resonanz. Die konkreten Nachfragen und der Andrang am Stand des Unternehmens waren ein deutlicher Beleg für das wachsende Interesse an ihren innovativen Lösungen.

Yusuf Köse, Global Business Development & Technology Manager der DSG-Canusa GmbH, betonte die Bedeutung dieser Messe: „Unsere Teilnahme an der Productronica 2023 war ein Meilenstein. Die positive Resonanz auf unsere Produkte und Technologien bestätigt, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf Zukunftstechnologien und unserer Anpassungsfähigkeit an Marktbedürfnisse auf dem richtigen Weg sind.“

Die DSG-Canusa präsentierte ihre fortschrittlichen Schrumpfschläuche und Verarbeitungstechnologien, die speziell für den Automobil-, Kommunikations-, Energie- und Elektronikmarkt konzipiert sind. Besonderes Augenmerk lag auf den neuen halb- oder vollautomatischen Verarbeitungsmaschinen wie dem DERAY SpliceMan 2.0 ACIS sowie dem DERAY Shuttle 2.0.

„Die steigende Nachfrage und Anforderung nach vollautomatisierten Verarbeitungssystemen für sicherheitsrelevante Anwendungen in der Automobilindustrie spiegelt sich in unserer Technologieplanung und unserem Produktportfolio wider. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in kritischen Infrastrukturmärkten zu leisten“, fügte Köse hinzu.

Die DSG-Canusa GmbH, die zur kanadischen Mattr-Gruppe gehört, stellte auch ihre neuesten Innovationen in der Verarbeitungstechnik vor, darunter Kamerainspektionssysteme für Verarbeitungsmaschinen, die eine wichtige Rolle im Kontext des autonomen Fahrens spielen.

Die Productronica 2023 war für DSG-Canusa mehr als nur eine Ausstellungsmöglichkeit. Sie bot eine Plattform für den Austausch mit Branchenführern und potenziellen Kunden. Diese Gelegenheit zur Vernetzung und Präsentation ihrer neuesten Entwicklungen stärkt das Unternehmen in seiner Rolle als führender Anbieter von hochwertigen Schrumpfschlauchsystemen und Verarbeitungsequipment.

„Die große Besucherzahl und das positive Feedback bestätigen die Relevanz und Attraktivität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir freuen uns darauf, auf dem Erfolg der Productronica 2023 aufzubauen und unsere Position als Innovationsführer weiter zu stärken“, schloss Köse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DSG-Canusa GmbH

Herr Dirk Meid

Boschstraße 17

53359 Rheinbach

Deutschland

fon ..: +49 2652 5952591

web ..: https://www.dsgcanusa.com/

email : presse@mattr.com

Über DSG-Canusa GmbH

Die DSG-Canusa GmbH ist ein führender Entwickler und Produzent von hochwertigen Schrumpfschlauchsystemen und Verarbeitungstechnologien. Mit Sitz in Rheinbach, Deutschland, und Teil des kanadischen Mattr-Konzerns, beschäftigt das Unternehmen 300 Mitarbeiter:innen am Standort Rheinbach und insgesamt 500 Mitarbeiter:innen weltweit.

Pressekontakt:

Agentur MEID MEID + Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Boschstraße 17

53359 Rheinbach

fon ..: +49 2652 5952591

email : presse@mattr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Dünentod auf Baltrum“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag Görs Communications bietet optimierte Mediaberatung und Mediaplanung 2024