Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch

Michael Köhler kündigt Veröffentlichung seines Buches auf der Frankfurter Buchmesse 2024 an

Frankfurt am Main, 20. Oktober 2024 – Die Frankfurter Buchmesse bleibt ein globales Highlight der Buch- und Medienwelt. In diesem Jahr strömten über 230.000 Besucher zu mehr als 4.300 Ausstellern und 3.300 Veranstaltungen. Juergen Boos, Direktor der Messe, fasste treffend zusammen: „Unsere Internationalität stiftet Relevanz“ und unterstrich die Messe als Plattform für weltweiten Austausch und Geschäfte.

Vor dieser pulsierenden Kulisse kündigte Michael Köhler, erfahrener Bankenexperte und Unternehmensberater, die Veröffentlichung seines neuesten Buches an:

„Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch – Finanzieren in unsicheren Zeiten“.

Geplant für Mai 2025, richtet sich das Buch an Unternehmer, Selbstständige. Investoren, Privatpersonen und alle Finanzinteressierten, die sich in der komplexen Welt der Banken | Sparkassen und auch in Finanzierungsfragen besser zurechtfinden wollen, vor allem in wirtschaftlich unsichere Zeiten. Es bietet nicht nur praxisnahe Tipps, sondern auch greifbare Praxisbeispiele, die den Leser befähigen, eigenständig und selbstbewusst zu verhandeln.

In seinem neuesten Buch „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch“ vermittelt der Autor mit einem praxisorientierten Ansatz wichtige Einblicke in die Finanzwelt, speziell zugeschnitten auf Leser, die in folgenden Situationen Klarheit suchen:

1. Herausforderungen bei Bankgesprächen: Lesern, die sich unsicher fühlen, wenn sie mit Banken verhandeln, gibt der Autor das Rüstzeug, um selbstbewusst und kompetent die besten Konditionen zu erzielen.

2. Verwirrung über Kreditangebote: Für alle, die sich im Dschungel der verschiedenen Kreditmöglichkeiten verloren fühlen, bietet das Buch klare Richtlinien, wie man die passenden Optionen identifiziert und den besten Kredit auswählt.

3. Wie sicher ist mein Geld: Der Autor adressiert eine der grundlegendsten Sorgen aller Bankkunden – die Sicherheit ihres Geldes. Er bietet Einblicke in die Sicherheitsmechanismen des Bankensystems und erläutert, was dies für die persönlichen Finanzen bedeutet.

4. Krisenmanagement: In wirtschaftlich turbulenten Zeiten bietet der Autor Strategien, um sicher und fundiert finanzielle Entscheidungen treffen zu können.

5. Optimale Nutzung von Finanzprodukten: Für Leser, die lernen möchten, wie man Finanzierungsangebote effektiv auf ihre eigenen Unternehmungen oder Projekte anwendet, liefert das Buch praktische Anleitungen.

Bis zur Veröffentlichung im Mai 2025 wird Michael Köhler die Gelegenheit nutzen, sein Buch auf weiteren Veranstaltungen zu präsentieren und Interessierte über seine Website auf dem Laufenden zu halten. Die Veröffentlichung verspricht bereits jetzt, eine wertvolle Lektüre für alle zu werden, die mehr Sicherheit und Wissen im Finanzbereich anstreben und so Ihre Finanzen erfolgreich entwickeln wollen .

Jetzt vorbestellen und profitieren:

Um mehr über „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch – Finanzieren in unsicheren Zeiten" zu erfahren

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar zum exklusiven Vorzugspreis und erhalten Sie zusätzlich das Hörbuch kostenlos dazu.

Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihre Finanzen souverän zu steuern um gerade in unsicheren Zeiten sicher zu handeln. Nehmen Sie Ihr Finanzwissen in die eigene Hand – einfacher und klarer geht es nicht.

Weitere Informationen: www.vertrauen-ist-einfach.com/buch

