Zum dritten Mal in Folge Top-Dienstleister 2024 – Hanse Pro – Michael Köhler und sein Team setzen Maßstäbe

Ausgezeichnete Qualität und Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg – Michael Köhler und sein Team setzen erneut Maßstäbe in der Beratung von Unternehmen, Selbstständigen und Investoren

Hamburg – Lübeck – Rostock

Die Hanseatische Projekt- und Unternehmensberatung unter der Leitung von Michael Köhler setzt auch 2024 neue Standards in der Beratung für Unternehmer, Selbstständige und Investoren. Mit einer einzigartigen Kombination aus fundiertem Fachwissen und regionaler Vernetzung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen und somit stabile finanzielle Grundlagen zu schaffen, vor allem in unsicheren Zeiten.

Bereits zum dritten Mal in Folge – nach 2022 und 2023 – wurde die Hanseatische Projekt- und Unternehmensberatung als „Vom Kunden empfohlen – Top Empfehlung“ sowie als „Top Dienstleister“ ausgezeichnet. Diese wiederholte Ehrung ist ein starkes Zeichen für die außergewöhnliche Qualität und Kundenzufriedenheit, die Michael Köhler und sein Team bieten. „Unsere Kunden schätzen unsere partnerschaftliche und zielorientierte Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen ist ein starker, verlässlicher Partner entscheidend für den eigenen Erfolg. Dabei ist das Vertrauen und die Erfolge unserer Kunden für uns der größte Ansporn“, so Michael Köhler.

Buchveröffentlichung im Mai 2025: „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch“

Michael Köhler gibt zudem bekannt, dass sein neues Buch „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch – Finanzieren in unsicheren Zeiten“ am 05.05.2025 erscheinen wird. Das Buch richtet sich an Unternehmer, Selbstständige, Investoren sowie alle Finanzinteressierten und gewährt wertvolle Einblicke in die komplexe Welt der Banken und Sparkassen. Es bietet praxisnahe Tipps und Strategien, um auch schwierige Zeiten erfolgreich zu meistern.

Michael Köhler, ein ausgewiesener Experte mit über 27 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, führt seine Leser durch die wichtigsten Bankprozesse und beleuchtet, wie man als Kunde eine starke Verhandlungsposition und verlässliche Bankbeziehung aufbaut – ein unverzichtbares Wissen, das gerade in Krisenzeiten entscheidend sein kann.

Mit anschaulichen Beispielen, leicht umsetzbaren Strategien und einer klar strukturierten Anleitungen ist „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch“ mehr als ein Buch: Es ist ein praktisches Werkzeug für den unternehmerischen Erfolg vor allem in unsicheren Zeiten.

Jetzt vorbestellen und profitieren:

Um mehr über „Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch – Finanzieren in unsicheren Zeiten“ zu erfahren, besuchen Sie www.vertrauen-ist-einfach.com/buch.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar zum exklusiven Vorzugspreis und erhalten Sie zusätzlich das Hörbuch kostenlos dazu.

Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihre Finanzen souverän zu steuern um gerade in unsicheren Zeiten sicher zu handeln. Nehmen Sie Ihr Finanzwissen in die eigene Hand – einfacher und klarer geht es nicht.

Weitere Informationen: www.vertrauen-ist-einfach.com/buch

