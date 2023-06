Düsseldorfer Kanzlei Bergers Partner als FOCUS Money TOP Steuerberater 2023 ausgezeichnet

Nach den Awards durch das Handelsblatt als „Beste Steuerberater“ und „Beste Wirtschaftsprüfer“ sowie der Nominierung der Jury für den „Großen Preis des Mittelstands“ 2023 folgt der nächste Preis!

Wow! Focus Money TOP Steuerberater 2023 für die Düsseldorfer Kanzlei Bergers Partner

Wir sind überwältigt und stolz, Ihnen verkünden zu dürfen, dass Berger Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer in der aktuellen Ausgabe des FOCUS Money als Deutschlands „Top Steuerberater 2023“ ausgezeichnet wurde!

Diese prestigeträchtige Anerkennung ehrt uns sehr und bestätigt unser kontinuierliches Engagement für erstklassige Steuerberatungsdienstleistungen.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unseren Mandanten für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung zu danken, die es uns ermöglicht haben, diesen Erfolg zu erreichen, freut sich der Partner Philip Nendza (WP/StB).

Besonders hervorheben möchten wir zwei Aspekte, die uns bei dieser Auszeichnung zu echten Vorreitern gemacht haben: Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

In der heutigen digitalen Ära ist es unerlässlich, mit den neuesten Technologien Schritt zu halten. Bei Berger Steuerberater haben wir in die digitale Transformation investiert und unsere Arbeitsabläufe kontinuierlich verbessert, um Ihnen einen effizienten und zeitgemäßen Service bieten zu können. Durch den Einsatz modernster Softwarelösungen und Tools können wir unsere Arbeit optimieren, Prozesse automatisieren und gleichzeitig Ihre Daten sicher und geschützt halten.

Unsere digitale Expertise ermöglicht es uns, komplexe steuerliche Angelegenheiten effektiv zu bewältigen und Ihnen fundierte Beratung zu bieten.

Darüber hinaus verstehen wir die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen haben wir uns dazu verpflichtet, umweltfreundliche Praktiken in unsere Arbeitsweise zu integrieren. Wir setzen auf ressourcenschonende Prozesse, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren, und unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle. Durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten in unserer Steuerberatung tragen wir dazu bei, eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu schaffen.

Die Auszeichnung von Focus Money als „Top Steuerberater 2023“ ist für uns eine Bestätigung unserer Bemühungen, die digitale Transformation voranzutreiben und gleichzeitig nachhaltige Lösungen zu fördern. Sie ermutigt uns, weiterhin innovative Ansätze zu entwickeln, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Wir möchten uns nochmals bei allen Mandanten bedanken, die uns bei dieser aufregenden Reise begleiten.

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team von Berger Partner! Gemeinsam haben wir Großartiges erreicht und werden weiterhin Bestleistungen erbringen.

Hintergrund

Bereits seit 2005 veröffentlicht das Magazin FOCUS MONEY jährlich eine Liste der besten Steuerberater unter den mittlerweile über 104.000 Berufsträgern in Deutschland.

Anhand einer empirischen Untersuchung werden die Kompetenz und Spezialisierung von Steuerberatern in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Neben den Qualifikationen der Berater und Mitarbeiter spielen dabei regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen, aktuelles Know-How in puncto Spezialisierung, Steuerfach- und Branchenwissen sowie betriebswirtschaftliche Beratungskompetenz eine tragende Rolle.

Über uns

Mit zwei Wirtschaftsprüfern, zwölf Steuerberatern und einem breiten Team aus Steuerfachangestellten, Steuerfachwirten, Bilanzbuchhaltern und studierten Steuerköpfen führen wir unsere Mandanten sicher durch den Steuerdschungel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bergers Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer PartG mbB

Herr Philip Nendza

Achenbachstr. 5

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021126008640

web ..: https://www.bergers-partner.de

email : info@bergers-partner.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Bergers Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer PartG mbB

Herr Philip Nendza

Achenbachstr. 5

40237 Düsseldorf

fon ..: 021126008640

web ..: https://www.bergers-partner.de

email : info@bergers-partner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein Flüchtling erzählt: Eine bewegende Geschichte am Weltflüchtlingstag Reflex Advanced Materials schließt TDEM-Helikopteruntersuchung in Konzessionsgebiet Ruby Graphite ab