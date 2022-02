Studie: Fairster Immobilienmakler – Bestnote von Focus Money

Homeday liegt in 5 von 5 Kategorien vorn in der aktuellen Studie von FOCUS MONEY und Service Value, für die das Feedback von mehr als 2.200 Kunden wissenschaftlich ausgewertet wurde.

Homeday, der Immobilienmakler der nächsten Generation, gehört zu Deutschlands fairsten Immobilienmaklern. Das ist das Resultat einer aktuelle Studie, die das Wirtschaftsmagazin FOCUS MONEY gemeinsam mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen Service Value durchgeführt hat. Dabei schneidet Homeday in fünf von fünf Kategorien mit der bestmöglichen Bewertung „sehr gut“ ab. Die Kategorien sind: „Fairste Kundenberatung“, „Fairster Kundenservice“, „Fairste Leistungsqualität“, Fairste Kundenkommunikation“ und Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis“.

„Wir sind mit Homeday angetreten, vieles anders und vieles besser zu machen als traditionelle Maklerunternehmen. Daher freuen wir uns außerordentlich, dass wir bei der Focus-Money-Studie, die ja auf tatsächlichen Kundenurteilen beruht, gleich in allen Kategorien vorne liegen“, kommentiert Steffen Wicker, Gründer und CEO von Homeday. „Langfristig wird sich die beste Dienstleistung am Markt durchsetzen. Die Studie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

FOCUS MONEY und Service Value nehmen die Untersuchung seit dem Jahr 2015 bereits zum achten mal vor. In diesem Jahr haben die Partner 31 Immobilienmakler unter die Lupe genommen. Dafür wurden in einer repräsentativen Studie das Feedback von insgesamt 2.212 Kunden, die mit dem jeweiligen Maklern Erfahrungen gesammelt haben, wissenschaftlich ausgewertet. Abgefragt wurden 27 Service- und Leistungsmerkmale. Die Ergebnisse im Detail hat FOCUS MONEY im Heft Nr. 6/2022 am 2. Februar 2022 veröffentlicht.

Über Homeday

Als Immobilienmakler der nächsten Generation ist Homeday (www.homeday.de) bundesweit aktiv und macht durch den Einsatz von moderner Technologie den Immobilienverkauf einfacher, transparenter und günstiger. Dabei bietet Homeday einen kompletten Maklerservice inklusive individueller Betreuung durch einen Homeday-Makler vor Ort. Das schätzen auch die Kunden: Homeday ist in Deutschland der Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen bei Google und Trustpilot.

Seit Gründung 2015 hat Homeday über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen vermittelt und dabei seinen Kundinnen und Kunden über 60 Millionen Euro Provision gespart – gegenüber der bundesweit häufigsten Provision von 3,57 Prozent. Das Unternehmen wächst dynamisch und beschäftigt heute mehr als 260 Menschen an den Standorten Berlin und Köln sowie 230 selbständige Homeday-Maklerinnen und Makler in ganz Deutschland. Homeday wird geleitet von Steffen Wicker (CEO), Dmitri Uvarovski (CMO) und Roger Schwarz (CPTO).

