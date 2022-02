Nur einmal Faschingsprinzessin sein …?

Christian Wimmer aus Garching an der Alz veröffentlicht zweites Kinderbuch

Monika liebt es, sich zu Fasching als Prinzessin zu verkleiden. Sie trägt ihr rosafarbenes Kleid sehr gerne, aber besonders gefällt es dem Mädchen, dass sich in dieser Zeit alle Wünsche erfüllen und jeder tut, was sich die kleine Prinzessin wünscht. So soll es immer sein, findet das Kindergartenkind. Weil es aber schnell feststellt, dass nach der närrischen Zeit nicht mehr alle tun, was es möchte, sinnt Moni darüber nach, wie sie dies wohl ändern kann. Und siehe da, es fallen ihr gute Freunde ein, die ihr helfen sollen, wieder Zauberprinzessin zu sein.

„Die kleine Zauberprinzessin“ ist daher auch nicht umsonst der Titel des zweiten Kinderbuchs von Christian Wimmer, der heute in Garching an der Alz in Oberbayern beheimatet ist. Das Buch ist auch sein zweiter Titel, der sich um die Abenteuer der Familie Marsly dreht. In „Die Marslys und die bunten Schwäne“, das Buch erschien 2021, ließ der Autor Christina Wimmer die Familie von Moni ein ziemlich fantastisches Winterabenteuer bestehen.

Wimmer zur Seite stand bei seinem zweiten Buch, das sich an Kinder ab etwa vier Jahren richtet, die 22-jährige Tamara Reiser, die es schon seit ihrer frühesten Kindheit liebt, zu malen und zu zeichnen. Ihre größte Leidenschaft ist die Kunst und somit war es ihr eine große Freude, mit Christian Wimmer zusammen dieses Kinderbuch zu gestalten. Die Bilder sind in schwarz-weiß gehalten.

Mit diesem Buch möchten die beiden jungen Autoren es Kindern ermöglichen, in eine andere Welt voller Zauber und Magie einzutauchen. Beide Autoren sind schon heute gespannt auf viele schöne Begegnungen mit Kindern. Begegnungen, in denen man zusammen in den zauberhaften Fasching und zurück in die bekannte Welt der Familie reisen kann.

Das Schreiben von eigenen Texten ist übrigens bereits seit dem frühen Grundschulalter Christian Wimmers große Leidenschaft.

Bibliografische Angaben:

Die kleine Zauberprinzessin

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022

ISBN: 978-3-96074-549-5, Taschenbuch, 30 Seiten, schwarz-weiß illustriert, 10,90 Euro

Auch als E-Book erhältlich.

Das Buch gibt es im Buchhandel, beim Verlag oder Amazon.

