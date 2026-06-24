DuoLivo und die Zürcher Seniorinnen und Senioren (ZSS) gehen Partnerschaft ein

DuoLivo, die Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50, und der ZSS werden Partner. Gemeinsam wollen sie Begegnungen fördern und Einsamkeit im Alter aktiv entgegenwirken.

Die Begegnungsplattform DuoLivo und der ZSS bündeln ihre Kräfte, um Menschen ab 50 in der Region Zürich zusammenzubringen und der Einsamkeit aktiv entgegenzuwirken.

Basel/Zürich, 24. Juni 2026 – DuoLivo, die Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50, und die Zürcher Seniorinnen und Senioren (ZSS) geben heute ihre offizielle Partnerschaft bekannt. Gemeinsam wollen die beiden Organisationen den Austausch, gemeinsame Aktivitäten und neue Bekanntschaften unter älteren Menschen fördern – und damit einem Thema begegnen, das zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus rückt: der Einsamkeit im Alter.

Im Rahmen der Zusammenarbeit empfiehlt der ZSS die Plattform seinen Mitgliedern. DuoLivo bringt dabei seine Fachexpertise rund um Begegnung und Einsamkeit im Alter ein und liefert relevante Inhalte für die Website und das Magazin des ZSS. Die Partnerschaft wird zudem auf den Websites beider Organisationen ausgewiesen. Ziel ist es, bestehende Angebote sinnvoll zu ergänzen und Menschen ab 50 einen einfachen, sicheren Weg zu echten Begegnungen zu eröffnen.

«Organisationen wie der ZSS leisten seit Jahren wertvolle Arbeit für ältere Menschen. Wir verstehen DuoLivo als Ergänzung zu diesen Strukturen», sagt Valentin Tschudin, Geschäftsführer von DuoLivo. «Die Partnerschaft mit dem ZSS ist für uns ein wichtiger Schritt, um noch mehr Menschen in der Region Zürich zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass es nie zu spät ist für neue Begegnungen.»

«Was uns überzeugt hat, ist die Haltung von DuoLivo: Es geht um echte Begegnungen und um die Menschen, nicht um schnelle Bekanntschaften. Deshalb empfehlen wir die Plattform unseren Mitgliedern gerne», sagt Ruedi Stutz, ZSS-Vorstandsmitglied.

Ausblick: Neue App in Entwicklung

Parallel zur Partnerschaft arbeitet DuoLivo bereits an der nächsten Generation seiner App. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich auf ein komplett überarbeitetes Design – wahlweise im hellen oder dunklen Modus – sowie auf zahlreiche Verbesserungen für ein noch einfacheres und angenehmeres Erlebnis freuen. Die neue Version erscheint in den kommenden Wochen.

Über DuoLivo

DuoLivo ist eine Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50. Sie ermöglicht neue Bekanntschaften, gemeinsame Aktivitäten und Gemeinschaft – mit dem Ziel, Einsamkeit im Alter zu reduzieren. DuoLivo ist seit Dezember 2025 für iOS, Android und im Web verfügbar und wird von der SWARETIQ GmbH mit Sitz in Basel betrieben.

Weitere Informationen: https://duolivo.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWARETIQ GmbH

Herr Valentin Tschudin

Sevogelstrasse 105

4052 Basel

Schweiz

fon ..: +41615112650

web ..: https://swaretiq.com

email : tschudin@swaretiq.com

Die SWARETIQ GmbH wurde 2023 in Basel gegründet und entwickelt digitale Produkte mit klarer Nutzerführung, hoher Sicherheit und transparenter Struktur. Mit DuoLivo bringt das Unternehmen erstmals ein Angebot im Bereich Partnersuche auf den Markt und wendet seinen Qualitätsanspruch bewusst auf eine Zielgruppe an, die bisher wenig passende Angebote findet.

Pressekontakt:

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Herr Valentin Tschudin

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