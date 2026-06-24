  • DuoLivo und die Zürcher Seniorinnen und Senioren (ZSS) gehen Partnerschaft ein

    DuoLivo, die Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50, und der ZSS werden Partner. Gemeinsam wollen sie Begegnungen fördern und Einsamkeit im Alter aktiv entgegenwirken.

    BildDie Begegnungsplattform DuoLivo und der ZSS bündeln ihre Kräfte, um Menschen ab 50 in der Region Zürich zusammenzubringen und der Einsamkeit aktiv entgegenzuwirken.

    Basel/Zürich, 24. Juni 2026 – DuoLivo, die Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50, und die Zürcher Seniorinnen und Senioren (ZSS) geben heute ihre offizielle Partnerschaft bekannt. Gemeinsam wollen die beiden Organisationen den Austausch, gemeinsame Aktivitäten und neue Bekanntschaften unter älteren Menschen fördern – und damit einem Thema begegnen, das zunehmend in den gesellschaftlichen Fokus rückt: der Einsamkeit im Alter.

    Im Rahmen der Zusammenarbeit empfiehlt der ZSS die Plattform seinen Mitgliedern. DuoLivo bringt dabei seine Fachexpertise rund um Begegnung und Einsamkeit im Alter ein und liefert relevante Inhalte für die Website und das Magazin des ZSS. Die Partnerschaft wird zudem auf den Websites beider Organisationen ausgewiesen. Ziel ist es, bestehende Angebote sinnvoll zu ergänzen und Menschen ab 50 einen einfachen, sicheren Weg zu echten Begegnungen zu eröffnen.

    «Organisationen wie der ZSS leisten seit Jahren wertvolle Arbeit für ältere Menschen. Wir verstehen DuoLivo als Ergänzung zu diesen Strukturen», sagt Valentin Tschudin, Geschäftsführer von DuoLivo. «Die Partnerschaft mit dem ZSS ist für uns ein wichtiger Schritt, um noch mehr Menschen in der Region Zürich zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass es nie zu spät ist für neue Begegnungen.»

    «Was uns überzeugt hat, ist die Haltung von DuoLivo: Es geht um echte Begegnungen und um die Menschen, nicht um schnelle Bekanntschaften. Deshalb empfehlen wir die Plattform unseren Mitgliedern gerne», sagt Ruedi Stutz, ZSS-Vorstandsmitglied.

    Ausblick: Neue App in Entwicklung

    Parallel zur Partnerschaft arbeitet DuoLivo bereits an der nächsten Generation seiner App. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich auf ein komplett überarbeitetes Design – wahlweise im hellen oder dunklen Modus – sowie auf zahlreiche Verbesserungen für ein noch einfacheres und angenehmeres Erlebnis freuen. Die neue Version erscheint in den kommenden Wochen.

    Über DuoLivo

    DuoLivo ist eine Schweizer Begegnungsplattform für Menschen ab 50. Sie ermöglicht neue Bekanntschaften, gemeinsame Aktivitäten und Gemeinschaft – mit dem Ziel, Einsamkeit im Alter zu reduzieren. DuoLivo ist seit Dezember 2025 für iOS, Android und im Web verfügbar und wird von der SWARETIQ GmbH mit Sitz in Basel betrieben.

    Weitere Informationen: https://duolivo.ch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SWARETIQ GmbH
    Herr Valentin Tschudin
    Sevogelstrasse 105
    4052 Basel
    Schweiz

    fon ..: +41615112650
    web ..: https://swaretiq.com
    email : tschudin@swaretiq.com

    Die SWARETIQ GmbH wurde 2023 in Basel gegründet und entwickelt digitale Produkte mit klarer Nutzerführung, hoher Sicherheit und transparenter Struktur. Mit DuoLivo bringt das Unternehmen erstmals ein Angebot im Bereich Partnersuche auf den Markt und wendet seinen Qualitätsanspruch bewusst auf eine Zielgruppe an, die bisher wenig passende Angebote findet.

    Pressekontakt:

    SWARETIQ GmbH
    Herr Valentin Tschudin
    Sevogelstrasse 105
    4052 Basel

    fon ..: +41762508664
    email : info@duolivo.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. DuoLivo – die neue Schweizer Dating-App für Menschen ab 50 Jahren
      DuoLivo ist die neue Schweizer Dating-App für Menschen ab 50, die echte Begegnungen statt Fake-Profile und Abo-Fallen sucht - mit Transparenz, Sicherheit und einfacher Bedienung....

    2. KI-Simple: Digitale Impulse für Seniorinnen, Senioren und Menschen in der Begleitung und Pflege
      Eine neue Plattform zeigt, wie Künstliche Intelligenz alltagstauglich, verständlich und menschlich eingesetzt werden kann....

    3. CRX Markets und EcoVadis gehen Partnerschaft ein
      Integration von ESG-Ratings in die Unternehmensfinanzierung...

    4. Neu gegründete PAS Financial Advisory und LucaNet gehen Partnerschaft ein!
      Mandanten profitieren von Optimierung der Finanzberichterstattung, Unternehmenssteuerung und -planung...

    5. P&M Digitalagentur und Spryker Systems gehen Partnerschaft ein
      Die Partnerschaft zwischen der aufstrebenden Hamburger Digitalagentur und dem revolutionären Modernisierer auf dem Shopsystem-Markt verheißt spannende E-Commerce Projekte im Enterprise Bereich....

    6. R3 Solutions und Conductix-Wampfler gehen Partnerschaft ein
      Gemeinsame Lösungen für drahtlose Datenkommunikation sollen entstehen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.