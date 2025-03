dynaCERT-Händler Simply Green erzielt bemerkenswerten Erfolg mit HydraGEN(TM)-Verkäufen

TORONTO, ON–(19. März 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) und Simply Green Distributors Inc. (Simply Green) freuen sich sehr, ein Rekordwachstum beim Verkauf der proprietären HydraGEN-Technologie von dynaCERT in Kanada bekannt gegeben; dies stellt einen wichtigen Meilenstein beim Voranbringen nachhaltiger Energielösungen in allen Sektoren dar.

In den letzten 2+ Jahren erhielt Simply Green über 200 Einheiten der HydraGEN-Technologie. Diese Einheiten werden von Kunden in den Bereichen Öl und Gas sowie Landwirtschaft eingesetzt, was das Engagement von Simply Green für eine grünere Zukunft bekräftigt.

Nach einem äußerst erfolgreichen Pilotprojekt kaufte eines der größten kanadischen Öl- und Gasbohrunternehmen mit Sitz in Alberta 170 Einheiten dieser HydraGEN-Technologie. Derzeit sind 140 Einheiten im Einsatz und melden Daten über das proprietäre HydraLytica-System von dynaCERT, ein entscheidendes Element für den Start der Verra Carbon Credit-Projekte. Die verbleibenden Einheiten wurden vor kurzem für den Einsatz versandt. Nach Angaben von Simply Green ist das Bohrunternehmen entschlossen, den Einsatz der Technologie weiter auszubauen.

Die erfolgreiche Einführung der wasserstoffbetriebenen Technologie durch Kunden von Simply Green reduzierte deren Umweltbelastung erheblich und verbesserte gleichzeitig deren betriebliche Abläufe. Dies veranschaulicht, dass nachhaltige Lösungen für Unternehmen, die auf dieselbetriebene Geräte angewiesen sind, sowohl effizient als auch bezahlbar sein können.

Das Übergangsprogramm von Simply Green, das darauf ausgelegt ist, Kunden bei der Einführung von Wasserstoffenergie zu unterstützen, ist ausgesprochen erfolgreich. Durch maßgeschneiderte Unterstützung und nahtlose Integrationsstrategien versetzt Simply Green die Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial der Wasserstofftechnologie von dynaCERT auszuschöpfen und ihre Ziele hinsichtlich der Reduzierung von Treibhausgasen (THG) durch Verbesserung ihrer CO-Bilanz voranzubringen. Die Kunden meldeten wesentliche Verbesserungen bei der betrieblichen Effizienz, niedrigere Energiekosten und einen Wettbewerbsvorteil auf ihrem jeweiligen Markt sowie Unterstützung bei der Erfüllung der heutigen ESG-Anforderungen.

Da die Nachfrage nach sauberen Energielösungen, insbesondere im Öl- und Gassektor, steigt, engagieren sich Simply Green und dynaCERT weiterhin für Innovation, Nachhaltigkeit und Exzellenz. Zusammen fördern sie den weltweiten Übergang hin zu einer grüneren, besseren Zukunft.

James Pearce, President und CEO von Simply Green, erklärte dazu wie folgt: Wir sind hocherfreut über diese positiven Dominoeffekte, die unsere Wasserstoff-Einheiten herbeiführen. Indem wir den Unternehmen beim Übergang zu sauberer Energie helfen, unterstützen wir nicht nur deren Wachstum, sondern tragen auch zu einem gesünderen Planeten für künftige Generationen bei. Angesichts neuer Kunden, die wir akquirieren konnten, haben Simply Green und dynaCERT auf Jahre hin eine starke Präsenz auf dem Öl- und Gasmarkt etabliert. Wasserstoff auf Abruf für Dieselmotoren ist nicht nur ein Schritt hin zu Innovation, sondern ein Sprung in Richtung Nachhaltigkeit, wobei sich betriebliche Effizienz und ökologische Verantwortung vereinen.

Ed Cordeiro, Vice President of North American Sales von dynaCERT, führte weiter aus: Die weltweiten Anstrengungen zur Reduzierung der CO-Emissionen erfordern einen professionellen und effizienten Ansatz. Der Einsatz von Wasserstoff auf Abruf für Dieselmotoren ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern stellt eine entscheidende Verlagerung hin zu Nachhaltigkeit in der Ölbranche dar, wo Effizienz und ökologische Verantwortung zusammenkommen. Wir heißen Simply Green im Team von dynaCERT willkommen, da dessen unermüdlicher Einsatz und umfangreiche Erfahrung bei der Umsetzung von CO-Projekten im Einklang mit unserer Zielsetzung steht, die Nutzer von Dieselmotoren bei der Reduzierung der globalen Erwärmung zu unterstützen.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärte wie folgt: Im Namen des gesamten Board von dynaCERT und unseres wachsenden Teams engagierter Experten im Bereich der CO-Reduzierung möchte ich unserem kanadischen Händler Simply Green ganz herzlich gratulieren. James Pearce und sein gesamtes Vertriebs-, Installations- und Serviceteam bringen umfassende Erfahrung im Ölgeschäft und bei der Reduzierung von CO-Emissionen mit unserer HydraGEN-Technologie mit. Wir freuen uns auf die weiteren Kontakte mit unseren weltweiten Kunden und Händlern in den kommenden Wochen, um über unsere laufenden Entwicklungen und Ziele zu sprechen.

Medienanfragen für Simply Green Distributors richten Sie bitte an Emma Williamson: emma@simplygreendistributorsinc.com.

Die Webseite von Simply Green Distributors kann unter www.simplygreendistributors.ca/ eingesehen werden.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, die in Fahrzeugen, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung der dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere können Informationen, die sich auf Simply Green Distributors Inc. beziehen, nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, Chairman & CEO

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 – 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

Kanada

email : info@dynacert.com

Pressekontakt:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 – 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

email : info@dynacert.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fünfte Mini-Spielzeit des Deutschen Theaters im rumänischen Hermannstadt UV-Schutz: Bereits im Frühling ein Muss!