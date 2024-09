E-Rechnung: Eine einfache Excel-Vorlage für die XRechnung

Die neue Excel-Vorlage von gaeb-online ermöglicht es, E-Rechnungen im XRechnungs-Format direkt aus Microsoft Excel zu erstellen. Dies spart Zeit und Kosten und reduziert Fehler.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den ständig steigenden Ansprüchen an den Geschäftsverkehr sind elektronische Rechnungen ein wesentlicher Bestandteil für effiziente und nachhaltige Abläufe in Unternehmen. Besonders die Einführung der E-Rechnung ab Januar 2025 bringt für zahlreiche Firmen neue Herausforderungen mit sich. Die Firma gaeb-online aus Walzbachtal hat eine einfache und für jeden nutzbare Lösung parat: eine benutzerfreundliche Excel-Vorlage, die speziell für die unkomplizierte und zügige Erstellung von Rechnungen im Format XRechnung konzipiert wurde. Mit dieser Vorlage können die gesetzlichen Anforderungen für elektronische Rechnungen im Format der XRechnung problemlos erfüllt werden, und dazu benötigt man nur Microsoft Excel.

Hintergrund: Was ist eine XRechnung?

Die XRechnung stellt ein digitales Rechnungsformat dar, das gemäß den europäischen Vorgaben für die elektronische Rechnungsstellung (2014/55/EU) ins Leben gerufen wurde. Ziel dieser Richtlinie ist es, den Austausch von Rechnungen zwischen Firmen und öffentlichen Auftraggebern zu vereinheitlichen und die Nutzung von Papier zu verringern. Ab Januar 2025 dürfen öffentliche Auftraggeber in Deutschland lediglich elektronische Rechnungen in der Form von XRechnungen annehmen. Unternehmen, die mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten, sind gefordert, ihre Abläufe an diese neuen Regelungen anzupassen.

Die Herausforderungen bei der Einführung der XRechnung

Für zahlreiche Unternehmen stellt die Implementierung der XRechnung einen beträchtlichen Anpassungsaufwand dar. Herkömmliche Rechnungsformate wie PDF oder Papier sind nicht mehr ausreichend, da die XRechnung spezifische Anforderungen an die Struktur und den Inhalt einer Rechnung stellt. So müssen bestimmte Pflichtangaben wie der Leistungszeitpunkt, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und spezifische Rechnungsdaten in einem festgelegten Format enthalten sein. Diese Vorgaben erschweren die manuelle Erstellung einer XRechnung und machen den Einsatz einer spezialisierten Softwarelösung oder Vorlage nahezu unverzichtbar. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sehen sich der Herausforderung gegenüber, kostengünstige Lösungen zu finden, die es ihnen ermöglichen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, ohne in kostspielige Systeme investieren zu müssen.

Die Excel-Vorlage für XRechnung – Eine einfache und effektive Lösung

Die Excel-Vorlage stellt eine praktische und benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung, die die Erstellung von XRechnungen erleichtert. Sie wurde gezielt für Unternehmen entworfen, die ihre Rechnungen schnell und unkompliziert erstellen müssen. Mit dieser Vorlage lassen sich sämtliche relevanten Informationen direkt in Microsoft Excel eingeben. Die Vorlage unterstützt den Anwender dabei durch vordefinierte Eingabefelder, die alle erforderlichen Angaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben der XRechnung enthalten. Das reduziert nicht nur den Aufwand bei der Erstellung, sondern verringert auch das Risiko von Fehlern, die bei manuellen Eingaben entstehen können.

Automatisierung und Prozessoptimierung

Ein zusätzlicher Pluspunkt der Excel-Vorlage besteht in der Automatisierung von Abläufen. Sobald die wichtigen Rechnungsinformationen in die Vorlage eingetragen sind, erfolgt die Umwandlung ins XRechnungs-Format mit nur einem Mausklick. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern stellt auch sicher, dass die generierte Rechnung den rechtlichen Anforderungen gerecht wird. Dank dieser Automatisierung wird der bürokratische Aufwand reduziert, sodass Unternehmen sich ganz auf ihr Hauptgeschäft fokussieren können.

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität

Die Excel-Vorlage besticht durch ihre benutzerfreundliche Handhabung. Da sie auf Microsoft Excel aufbaut, ist sie für die meisten Anwender sofort nachvollziehbar und benötigt keinerlei zusätzliche Schulungen oder Einarbeitungszeiten. Diese Vorlage lässt sich in unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Branchen flexibel einsetzen. Die Anwender benötigen neben der Vorlage lediglich eine aktuelle Version von Microsoft Excel.

Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung

Ein zusätzlicher Punkt, der für die Verwendung der Excel-Vorlage spricht, ist die Umweltfreundlichkeit. Indem Unternehmen auf digitale Rechnungen umsteigen, können sie ihren Papierverbrauch erheblich verringern und somit aktiv zum Schutz der Umwelt beitragen. Darüber hinaus entfallen die Ausgaben für Druck, Versand und die Aufbewahrung von Papierunterlagen. Digitale XRechnungen lassen sich problemlos online speichern und per Dokumentenmanagementsystem (DMS) auch GoBD-konform archivieren, was nicht nur Platz spart, sondern auch die Suche und Verwaltung von Rechnungen wesentlich erleichtert.

Fazit: Ein einfaches Tool für XRechnungen

Die Implementierung der obligatorischen XRechnung bringt zahlreiche Herausforderungen für viele Firmen mit sich. Besonders kleinere Betriebe sind auf der Suche nach preiswerten und effektiven Lösungen, um ihre Abläufe an die neuen Vorgaben anzupassen. Hier bietet die Excel-Vorlage von gaeb-online eine hervorragende Möglichkeit. Sie erlaubt es den Unternehmen, XRechnungen schnell und unkompliziert zu erstellen, ohne in kostspielige Softwarelösungen investieren zu müssen.

Für die Nutzung der Vorlage sind neben Microsoft Excel keine zusätzlichen Anwendungen wie GAEB-Online 2023 notwendig; die Lösung steht allen zur Verfügung, die unkompliziert XRechnungen generieren müsse. Durch die Automatisierung von Abläufen, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und die benutzerfreundliche Handhabung sorgt die Vorlage für eine erhebliche Zeitersparnis und gewährleistet fehlerfreie XRechnungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

gaeb-online, Ulrike Braun

Frau Ulrike Braun

Kraichgaustrasse 15

75045 Walzbachtal

Deutschland

fon ..: 07203346506

web ..: https://www.gaeb-online.de/gaeb-excel-xrechnung.html

email : info@gaeb-online.de

Ulrike Braun entwickelt Software rund um das Thema GAEB Ausschreibungen. Die Produkte werden bereits von über 5.000 Kunden zur schnellen Kalkulation, zum Beispiel mit MS-Excel® und zur elektronischen Angebotsabgabe im Format GAEB DA84 genutzt. Die Lösungen bieten Unterstützung bei der Kalkulation über EFB Preisblätter, Aufmaße und Mengenermittlung als DA11 und GAEB X31, sowie Rechnungsstellung als GAEB X89 oder XRechnung 3.0.

Pressekontakt:

gaeb-online, Ulrike Braun

Frau Ulrike Braun

Kraichgaustrasse 15

75045 Walzbachtal

fon ..: 07203346506

email : info@gaeb-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Finnisches Vanadiumgewinnungsprojekt erhält von EU unterstützte Finanzspritze 30 Jahre Betreuungsverein – Betreuungswerk Berlin – Eine Erfolgsgeschichte