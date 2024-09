Mit Ungeduld erwartet, ab sofort erhältlich: Der neue Thriller von Guido Sawatzki, „Karl Lost: Im Schatten“

Der neueste Thriller des Buchautors Guido Sawatzki „Karl Lost: Im Schatten“ spielt am Puls der Zeit. Ein junger Migrant erfährt darin am eigenen Leib die ganze Brutalität und Menschenverachtung, zu der unsere Zivilisation fähig sein kann. Geblendet von falschen Versprechungen gelingt es ihm, nach Deutschland zu fliehen. Dass er dabei auch zu fragwürdigen Mitteln greift, wird ihm nun zum Verhängnis.

Eingebettet ist die Geschichte in das zeitgleiche, dramatische Geschehen bei einer Heilbronner Tageszeitung. Der machtgeile Chefredakteur Karl Lost und sein Kontrapart, der nicht minder ehrgeizige Fotoprofi Arne, dem Vorschriften ein rotes Tuch sind, liefern sich einen erbitterten Machtkampf. Beide sehen sich als Nabel der Welt und halten sich für entsetzlich wichtig. In der Wahl ihrer Mittel sind sie nicht zimperlich – vor allem wenn es um die Frau geht, in die beide verliebt sind.

Am Beispiel des farbigen Migranten zeigt der Roman einfühlsam und mit viel Empathie auf, wie Anonymität in der Gesellschaft oftmals erst den Nährboden für Gewaltausübung bereitet, aber auch, dass jeder Mensch das Recht hat, als Individuum respektiert und entsprechend behandelt zu werden.

Neben Intrigen, Machtgier und Fremdenhass bilden Liebe und Verzeihen die emotionalen Eckpfeiler dieses vielschichtigen, spannenden Thrillers.

Angaben zum Buch:

Titel „KARL LOST: IM SCHATTEN“

_ISBN_

Paperback 978-3-384-30549-7

Hardcover 978-3-384-30550-3

e-Book 978-3-384-30551-0

Seitenzahl 461 Seiten

_Preise_

Taschenbuch 16,90 EUR im Buchhandel und bei TREDITION;

Hardcover 26,80 EUR im Buchhandel und bei TREDITION;

e-Book 6,99 EUR

_Ein Rezensionsexemplar wird gerne zur Verfügung gestellt_

Romane (veröffentlicht):

„Als die Kanzlerin sich in die Haare der Ministerin verbiss“, Politsatire

„Karl Lost: Verstolpert“, Psychothriller

„Guidos skurrile AnekTOTEN“

Band 1 „Es knackte …“

Band 2 „Die achte Witwe“

Band 3 „Zu spät …“

