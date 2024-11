Daumen rauf oder Daumen runter ? – Jetzt hart am Limit !

Es ist wieder soweit! Mein neuester Kurzgeschichtenband ist da!

In Band 4 seiner Kurzgeschichtenreihe „Guido’s skurrileAnekTOTEN“ mit dem Titel „Sie finden dich …“ wird auch gezeigt, dass der Mensch im Leben immer eine Wahl hat.

In diesen elf Short Stories entscheiden oftmals Nebensächlichkeiten wie beispielsweise ein altes, scheinbar klemmendes Kippfenster über Glück oder Unglück. Tragödie oder Komödie? Dichtung und Wahrheit bilden hier eine skurrile Mischung, welche den Menschen nicht selten als Opfer seiner Gefühle zeigt.

Der Leser sieht sich herausgefordert, offen dafür zu sein, Dinge und Abläufe in seinem Leben, die er nie zuvor in Frage gestellt hat, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und Ereignisse, bei denen er sonst die Luft angehalten hätte, als gegeben zu akzeptieren.

In diesen Geschichten kommen Menschen vor, die durchaus Freunde und Nachbarn von uns sein könnten; vordergründig unnahbar, doch oft mit dem Wunsch, trotz all ihrer Fehler und Schwächen verstanden werden zu wollen. Folgen wir unserem Verstand, handeln wir also konsequent und laufen damit Gefahr, uns gegen unser Herz zu entscheiden.

Freude an „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ finden Leser, die spannenden, nicht alltäglichen und sprachlich hochwertigen Lesestoff suchen; die Nervenkitzel lieben; die sich von der Welt des Unheimlichen und Verstörenden faszinieren lassen.

Angaben zum Buch:

Erhältlich im Buchhandel und bei allen gängigen Online-Händlern

Hardcover ISBN: 978-3-384-37971-9 Preis: 17,80 EUR

Paperback ISBN: 978-3-384-37970-2 Preis: 12,90 EUR

E-Book ISBN: 978-3-384-37972-6 Preis: 4,99 EUR

Seitenzahl: 201 Seiten

Bisher veröffentlicht:

Romane

„Als sich die Kanzlerin in die Haare der Ministerin verbiss“, Politsatire

„Karl Lost: Verstolpert“, Psychothriller

„Karl Lost: Im Schatten“, Thriller

Kurzgeschichten

Band 1 der Reihe „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ – „Es knackte …“

Band 2 der Reihe „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ – „Die achte Witwe …“

Band 3 der Reihe „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ – „Zu spät …“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Guido Sawatzki – Journalist und Buchautor

Herr Guido Sawatzki

Walddorfer Straße 15

71111 Waldenbuch

Deutschland

fon ..: +49 170 2041458

web ..: https://www.guidosawatzki.de

email : guido.sawatzki@sortiertbuchstaben.de

Der Autor Guido Sawatzki, 1951 geboren, studierte in Tübingen Philosophie und Politikwissenschaften; dabei entdeckte er seine Lust am Schreiben. Bis 2016 arbeitete er für etwa ein Dutzend Zeitungen als Journalist, teils in Festanstellung, teils frei und gab Seminare für Qualitätsjournalismus.

Zum Bücherschreiben kam er während eines Tropensturms auf den Seychellen, wo er auf der Terrasse seines Hotels bei Tee mit Zitrone geradezu obsessiv Seite um Seite vollschrieb – und nicht mehr davon loskam.

Sein Anspruch: Die Menschen davor bewahren, in einer Schublade zu verschwinden.

Pressekontakt:

Guido Sawatzki – Journalist und Buchautor

Herr Guido Sawatzki

Walddorfer Straße 15

71111 Waldenbuch

fon ..: +49 170 2041458

email : guido.sawatzki@sortiertbuchstaben.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Chartcheck Silber: Entscheidender Bereich erreicht Gold für den Quantencomputer der Zukunft