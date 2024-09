Band 3 „Zu spät … / 11 skurrile Kurzgeschichten“ von Guido Sawatzki ist erschienen

Liebhaber besonderer Kurzgeschichten dürfen sich freuen – Band 3 ist endlich da!

In Band 3 seiner Kurzgeschichtenreihe „_Guido’s skurrile_ _AnekTOTEN_“ mit dem Titel „Zu spät …_“ _geht es um das Leben, wie wir es lieben – aber auch um die Angst davor.

Das Böse und das Gute – im Menschen gehen beide eine Synthese ein, die sich ebenfalls in den Geschichten des Autors widerspiegelt. „Was ist schon Blut?“, stellt er beispielsweise als Frage provozierend in den Raum. Träume seien doch der wahre Schmierstoff zum Leben. Sie sind es, die über unser Dasein herrschen … bis zum letzten Atemzug.

Bis dahin jedoch wird der Mensch von Gefühlen geleitet – und kein Gefühl kann derart zerstörerisch in einem Menschen wüten wie die Schuld. Zufall und Schicksal sind weitere Aspekte in diesen 11 Kurzgeschichten. Auch von Menschenfischern ist da die Rede, sogar wunderschöne Meerforellen drehen ihre Kreise und auch Chagall und Pavarotti kommen zu Wort. Der Kurzgeschichtenband „Zu spät“ – eine Ode an die Vielfalt des Lebens. Das Ganze überdies in einem breiten Spektrum. Die Macht der Natur wird ebenso thematisiert wie die Wahrscheinlichkeit der Vorhersehung. Der skurrile Verlauf in den Geschichten wirkt bizarr und aufwühlend zugleich – das Ende: Völlig unerwartet.

Freude an „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ finden Leser, die spannenden, nicht alltäglichen und sprachlich hochwertigen Lesestoff suchen; die Nervenkitzel lieben; die sich von der Welt des Unheimlichen und Verstörenden faszinieren lassen.

Angaben zum Buch:

Erhältlich im Buchhandel und bei allen gängigen Online-Händlern

Hardcover ISBN: 978-3-384-31592-2 Preis: 17,80 EUR

Softcover ISBN: 978-3-384-31591-5 Preis: 12,90 EUR

E-Book ISBN: 978-3-384-31593-9 Preis: 4,99 EUR

Seitenzahl: 180 Seiten

Romane (bisher veröffentlicht):

„Als sich die Kanzlerin in die Haare der Ministerin verbiss“, Politsatire

„Karl Lost: Verstolpert“, Psychothriller

Band 1 der Reihe „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ – „Es knackte“

Band 2 der Reihe „Guido’s skurrile AnekTOTEN“ – „Die achte Witwe“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Guido Sawatzki – Buchautor und Journalist

Herr Guido Sawatzki

Walddorfer Straße 15

71111 Waldenbuch

Deutschland

fon ..: 0170-2041458

web ..: https://www.guidosawatzki.de

email : guido.sawatzki@sortiertbuchstaben.de

Der Autor Guido Sawatzki, 1951 geboren, studierte in Tübingen Philosophie und Politikwissenschaften; dabei entdeckte er seine Lust am Schreiben. Bis 2016 arbeitete er für etwa ein Dutzend Zeitungen als Journalist, teils in Festanstellung, teils frei und gab Seminare für Qualitätsjournalismus.

Zum Bücherschreiben kam er während eines Tropensturms auf den Seychellen, wo er auf der Terrasse seines Hotels bei Tee mit Zitrone geradezu obsessiv Seite um Seite vollschrieb – und nicht mehr davon loskam.

Sein Anspruch: Die Menschen davor bewahren, in einer Schublade zu verschwinden.

Pressekontakt:

Guido Sawatzki – Buchautor und Journalist

Herr Guido Sawatzki

Walddorfer Straße 15

71111 Waldenbuch

fon ..: 0170-2041458

email : guido.sawatzki@sortiertbuchstaben.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Praktisches eBook über grundlegendes SEO-Wissen von Robert Nabenhauer Verpassen Sie mit dem Wartungsplaner nie mehr den nächsten Wartungstermin