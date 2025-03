E-Schrott-Frühjahrsputz: Jeder Stecker zählt! – und jede Lampe.

Im Rahmen der Aktionswochen „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“ ruft der Kooperationspartner Lightcycle zur richtigen Entsorgung von Elektroschrott auf – auch von Lampen.

Im Frühling ist es traditionell Zeit für den Frühjahrsputz im Haushalt. Lightcycle ruft Verbraucher*innen daher auf, beim Aufräumen auch nach alten Leuchtmitteln Ausschau zu halten.

„Jeder Stecker zählt, aber auch jede Lampe“, betont Christian Brehm, Direktor für Kommunikation bei Lightcycle. „LED- und Energiesparlampen enthalten elektronische Bauteile und fallen damit unter das ElektroG“, erklärt Brehm weiter. „Leuchtmittel müssen wie Elektro-Altgeräte korrekt entsorgt werden, damit Sie Ressourcen schonen können. „

Jetzt handeln: Lightcycle ruft zum Lampen-Recycling auf

Eine aktuelle repräsentative Verian-Umfrage im Auftrag von Lightcycle, Deutschlands führendem Rücknahmesystem für Beleuchtung, zeigt: 83 Prozent der Verbraucher*innen wissen, wo sie ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen richtig entsorgen können z.B. beim Wertstoffhof oder im Handel. In der Aktionswoche vom 10.03. bis 23.03.2025 ist handeln gefordert, einfach die alten Leuchtmittel oder Elektrogeräte abgeben.

Verbraucher*innen können ihren Beitrag leisten, indem sie ihre alten Lampen zur nächsten Sammelstelle bringen. Egal ob LED-, Energiesparlampe, rund oder oval – mit jeder recycelten Lampe werden wertvolle Ressourcen geschont. Mit der Eingabe der Postleitzahl auf www.sammelstellensuche.de finden Verbraucher*innen schnell ihre nächste Sammelstelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



