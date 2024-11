Rückblick Symposium „ZUNKUNFTFÄHIG BELEUCHTEN“

Lightcycle informierte über kreislauffähige und nachhaltige Beleuchtung

Auf dem Symposium „Zukunftsfähig Beleuchten“ im Rahmen der Ausstellung „Achtsames Licht“ auf der Messe belektro Berlin am 5. November präsentierte Lightcycle, das führende Rücknahmesystem für Beleuchtung und ElektroG-Services, Ansätze für nachhaltige und kreislauffähige Beleuchtungskonzepte. Christian Brehm, Senior Director von Lightcycle, referierte zum Thema „Licht im Wandel – Anforderungen an kreislauffähige und nachhaltige Beleuchtung aus Sicht der Verwertung“.

„Nachhaltigkeit in der Beleuchtungsbranche erfordert ein Umdenken. Wir müssen weg von der Wegwerfmentalität und hin zu Produkten, die langlebig, reparierbar und leicht zu recyceln sind“, so Christian Brehm. Brehms Vortrag beleuchtete die Herausforderungen beim Ausphasen konventioneller Lichtquellen und zeigte Wege auf, wie einfaches Recycling, nachhaltiges Wirtschaften und kreislauffähiges Design in der Praxis umgesetzt werden können.

Herausforderungen und Chancen der LED-Technologie

Ein zentraler Aspekt des Vortrags war der Trend zu Leuchten mit fest verbauten LEDs. Ähnlich wie bei Elektrogeräten mit fest verbauten Batterien stellt dies die Recyclingbranche vor neue Herausforderungen. Brehm betonte die Bedeutung der aktuellen Gesetzgebung, die die Reparierbarkeit und Austauschbarkeit von Batterien und Lampen fördert und die getrennte Entsorgung von Altgeräten vorschreibt.

Die zunehmende Verbreitung von LEDs in Leuchten führt dazu, dass immer mehr dieser Geräte in die Sammelgruppen 4 und 5 fallen. Ein spezifisches LED-Recycling für den aktuell noch geringen Anteil an Leuchten in diesen Kategorien ist unwahrscheinlich. Um ein hochwertiges Recycling zu gewährleisten, plädiert Lightcycle für die Förderung der Austauschbarkeit von LEDs in Leuchten, idealerweise als werkzeuglos trennbares Modul, nach der Eco-Design-Anforderung.

Vom stationären Handel zum Online-Handel: Auswirkungen auf die Entsorgung

Die Verlagerung vom stationären Handel zum Online-Handel, insbesondere der zunehmende Einfluss von Online-Marktplätzen, stellt die Entsorgungswirtschaft vor neue Herausforderungen. Viele Online-Anbieter, insbesondere solche mit Sitz im Ausland, entziehen sich ihren Pflichten wie der Registrierungspflicht und der Finanzierung der Entsorgung und missachten die gesetzlichen Produktanforderungen. Die dadurch entstehenden Kosten müssen von den gesetzestreuen Herstellern und Kommunen getragen werden.

Kreislaufwirtschaft braucht nachhaltiges Design

Lightcycle unterstreicht die Bedeutung von nachhaltigem Design für die Kreislaufwirtschaft. Effiziente Technik, nachhaltige Konstruktion, ressourcenschonende und langlebige Materialien sowie modulare Bauweisen sind entscheidend für eine umweltfreundliche Beleuchtung der Zukunft. Der ökologische Fußabdruck der Beleuchtung wird maßgeblich durch den Strombedarf bestimmt. Die Kombination hocheffizienter Lichtquellen mit langlebigen Komponenten und gutem Reflektordesign maximiert die Lichtausbeute und minimiert den Energieverbrauch.

Tipps für einen nachhaltigen Arbeitsalltag für E-Profis

Am Stand in der Werkstattstraße Halle 3.2 Stand W32 gab Lightcycle E-Profis und Auszubildenden praktische Tipps für einen nachhaltigeren Arbeitsalltag. Mit der Infotainment-App „RECYCLING MASTER“ gab es am Stand eine spielerische Möglichkeit, das eigene Wissen über die richtigen Entsorgungswege zu testen und die richtige Abfalltrennung und Ressourcenschutz zu erlernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



