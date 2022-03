E-Tech Resources Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit SRC hinsichtlich Zusammenarbeit bei Cracking und Abscheidung von Seltenerdmetallen

Halifax (Nova Scotia), 15. März 2022. E-Tech Resources Inc. (TSX-V: REE, FWB: K2i) (E-Tech) gibt die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit dem Saskatchewan Research Council (SRC) bekannt. Die Vertragsparteien beabsichtigen, bei der Beschaffung von Monazitkonzentrat, bei Testarbeiten sowie bei der Hydrometallurgie auf Pilotebene zusammenzuarbeiten, um eine gemischte Seltenerdmetall-Carbonat/Chlorid- und Seltenerdmetalloxid-Abscheidung zu produzieren, die allesamt vom Monazitmineralprojekt Eureka in Namibia stammen.

Elbert Loois, CEO von E-Tech Resources, sagte:

E-Tech freut sich, den SRC aufgrund dessen jahrzehntelanger Erfahrung mit Konzentrations- und Abscheidungstechnologien von Seltenerdmetallen aus unterschiedlichen Mineralen als potenziellen Prozessanbieter bezüglich Cracking und Abscheidung von Seltenerdmetallen aus Eureka ausgewählt zu haben. Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer schrittweisen Entwicklung in Richtung eines getesteten und verkaufsfähigen Produkts gemäß industriellen Spezifikationen.

Über E-Tech Resources Inc.

E-Tech Resources Inc. (TSX.V:REE und FWB:K2i) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Seltene Erden (REE), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia gerichtet ist. Das Projekt Eureka befindet sich rund 250 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek und 140 km östlich von Walvis Bay, dem wichtigsten Industriehafen Namibias. Das Projekt ist neben der nationalen Autobahn B1 in der namibischen Region Erongo gelegen. Die Lagerstätte Eureka ist in die südzentrale Zone des neoproterozoischen Damara-Gürtels innerhalb der exklusiven Prospektionslizenz (EPL) mit der Nummer EPL 6762, die Farmen Eureka 99 und Sukses 90 umfasst, gebettet. Namibia gilt als eines der politisch stabilsten Länder Afrikas und verfügt über eine äußerst gut ausgebaute nationale Infrastruktur sowie ein klares und transparentes Bergbaugesetz. Das Unternehmen prüft nach wie vor neue Projektmöglichkeiten zur Erweiterung seines Portfolios im südlichen Afrika.

Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.etech-resources.com oder über Elbert Loois, CEO von E-Tech Resources Inc., unter der Rufnummer +1 (902) 334 1949.

Über den Saskatchewan Resource Council (SRC)

Der SRC ist die zweitgrößte Forschungs- und Technologieorganisation Kanadas. Mit fast 300 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von 137 Millionen Dollar und einer Erfahrung von fast 75 Jahren bietet der SRC seinen 1.500 Kunden in 27 Ländern der Welt Dienstleistungen und Produkte an.

Der SRC, eine führende Organisation bei der Entwicklung von Verarbeitungs- und Abscheidungstechnologien, arbeitet eng mit Bergbauunternehmen in Saskatchewan, Kanada und weltweit an der Konzentration und Abscheidung von Seltenerdmetallerz. Die Verarbeitungsanlage für Seltenerdmetalle des SRC, die 2024 vollständig in Betrieb sein soll, wird ein Katalysator sein, der den Rohstoffsektor in Saskatchewan und in ganz Nordamerika ankurbeln wird, indem sie die frühe Lieferkette bereitstellt, die für Investitionen und Wachstum in der Branche erforderlich ist – ein wichtiges Puzzlestück bei der Energiewende.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Organisation unter www.src.sk.ca oder kontaktieren Sie Rebecca Gotto, Communications Advisor, unter +1 (306) 371 2127.

Vorsorgliche Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, wie z.B. Aussagen über den Abschluss der Arbeiten in Namibia durch E-Tech Resources und zukünftige Pläne und Ziele von E-Tech Resources. Diese Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen (einschließlich Annahmen im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Unternehmens und der allgemeinen Wirtschafts- und Marktlage), die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die wiederum schwer vorherzusagen sind, einschließlich Risiken in Bezug auf die Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Explorationsprogramme und Arbeiten in Namibia zu erfüllen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen nahegelegt werden. E-Tech Resources übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind in den von E-Tech Resources bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die unter www.sedar.com abgerufen werden können.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E-Tech Resources Inc.

Rob Randall

1969 Upper Water Street, Suite 2001

B3J 3R7 Halifax, NS

Kanada

email : rrandall@antlergold.com

