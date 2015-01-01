  • EasyCloak verstehen – Der einfache Einstieg ins moderne Identity Management

    EasyCloak verstehen: Im kostenfreien GfA-Webinar zeigt Robert Bauer (intension GmbH), wie modernes Identity & Access Management mit Keycloak-Basis einfacher, sicherer und praxisnah gelingt.

    BildBaden-Baden, Januar 2026 – Moderne Organisationen stehen vor einer wachsenden Herausforderung: Zugriffsrechte, Benutzerkonten und Authentifizierungsprozesse müssen sicher, nachvollziehbar und zugleich praktikabel gesteuert werden. Identity & Access Management (IAM) ist damit längst kein „Spezialthema“ mehr, sondern ein zentraler Baustein für IT-Sicherheit, Datenschutz und effiziente Abläufe.

    Mit Keycloak steht eine etablierte Open-Source-Plattform zur Verfügung, die in vielen Projekten eine wichtige Rolle spielt. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein typisches Spannungsfeld: hohe Leistungsfähigkeit auf der einen Seite – und ein Einstieg, der ohne Erfahrung schnell komplex wirken kann. Genau an diesem Punkt setzt das kostenfreie Online-Webinar „EasyCloak verstehen – Der einfache Einstieg ins moderne Identity Management“ an, das von der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) angeboten wird.

    Im Mittelpunkt steht EasyCloak, eine Lösung, die auf Keycloak aufbaut, jedoch konsequent auf Benutzerfreundlichkeit und intuitive Abläufe ausgericht ist.

    Referent Robert Bauer (intension GmbH) zeigt in einem kompakten, verständlichen Format, wie EasyCloak den Zugang zum Thema IAM erleichtert – sowohl für technische Teams als auch für Verantwortliche, die schnelle Orientierung suchen.

    Die Teilnehmenden erhalten Einblicke, wie: Benutzer, Gruppen und Berechtigungen strukturiert und effizient verwaltet werden können,

    * Login-Prozesse moderner gestaltet werden – inklusive Social Login und Passkeys,
    * Self-Service-Funktionen Support und Administration entlasten,
    * EasyCloak unkompliziert in bestehende Systeme integrierbar ist.

    Das Webinar richtet sich an Interessierte aus Unternehmen, Beratung, IT-Organisationen sowie alle, die IAM nicht nur „verstehen“, sondern vor allem praktisch greifbar machen möchten.

    Termin: Dienstag, 27. Januar 2026
    Uhrzeit: 19:00-20:30 Uhr (Online)
    Referent: Robert Bauer (intension GmbH)
    Moderation: Klaus Lichtenauer, Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. – GfA –
    Teilnahme: kostenfrei, begrenzte Plätze. Eine Anmeldung ist erforderlich.
    Anmeldung: über die Eventseite: https://gfaev.de/events/easycloak-verstehen/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)
    Frau Brigitte JANSEN
    Balger Hauptstraße 31
    76532 Baden-Baden
    Deutschland

    fon ..: 015738488881
    web ..: https://gfaev.de
    email : bj@gfaev.de

    Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.
    Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.
    Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

    Pressekontakt:

    Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)
    Frau Brigitte Dr. Dr. Jansen
    Balger Hauptstraße 31
    Baden-Bade Baden-Baden

    fon ..: 015738488881
    email : bj@gfaev.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bhakti-Yoga.de – Der einfache Einstieg in fernöstliche Weisheit, Mantra-Meditation und positiven Lebenswandel
      Die inspirierende Erklär-Website www.bhakti-yoga.de bietet einen leicht verständlichen Einstieg in jahrtausendealte fernöstliche Weisheit und den bewährten Prozess des Bhakti-Yoga....

    2. EIS Bestellsystem: Effiziente Verwaltung und einfache Bestellung für moderne
      Mit dem EIS Bestellsystem wird die Essensbestellung in Bildungseinrichtungen und Unternehmen einfacher und effizienter. Die digitale Lösung bietet schnelle Bestellprozesse und eine benutzerfreundliche...

    3. Neues Fachbuch zu VirtualBox 7.x erschienen: Praxisnaher Einstieg in moderne Virtualisierung
      Mit "Virtuelle Maschinen mit VirtualBox 7.x" liefert Holger Reibold einen Leitfaden zur Virtualisierung. Das Buch zeigt, wie virtuelle Maschinen effizient eingerichtet, genutzt und verwaltet werden....

    4. Selbstorganisation verstehen: GfA diskutiert Ursprung, Forschung und aktuelle Relevanz – von Kant bis KI
      Wie entsteht Ordnung aus Chaos - und warum hilft uns das, KI, Klima und Gesellschaft besser zu verstehen? Die GfA lädt am 22.01.2026 zur Online-Diskussion mit drei Experten ein....

    5. ERP-Systeme: Effizientes Management für moderne Unternehmen
      Mit ERP-Systemen steuern Unternehmen ihre wichtigsten Abläufe zentral und effizient. Die Konzeptwerk GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen für optimierte Prozesse und nachhaltigen Erfolg....

    6. Die Seele des Unternehmens: Corporate Identity
      es Unternehmens - Corporate Identity Übersetzt bedeutet Corporate Identity (CI......

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.