Die inspirierende Erklär-Website www.bhakti-yoga.de bietet einen leicht verständlichen Einstieg in jahrtausendealte fernöstliche Weisheit und den bewährten Prozess des Bhakti-Yoga.

www.bhakti-yoga.de richtet sich an alle, die Antworten auf tiefgründige Sinnfragen suchen, wie: „Hat mein Leben einen höheren Zweck?“, „Warum leiden auch „gute“ Menschen?“, „Haben auch Tiere eine Seele?“ oder „Was passiert nach dem Tod?“. Und an Menschen, die ihr Hamsterrad aus Lust und Dramen verlassen und einen ruhigen, liebenden Platz in sich finden möchten. Die Website wurde von erfahrenen Bhakti-Yoga-Praktizierenden wie ein spiritueller Reiseführer erstellt: mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Erläuterungen der relevanten Literatur und der wichtigsten Pilgerorte, mit Links zu Kursen, Podcasts, Festivals und vielem mehr. So kann jeder/jede im eigenen Tempo immer tiefer in die heute auf allen Kontinenten gelebte spirituelle Kultur des Bhakti-Yoga eintauchen. Einsteiger spüren häufig schon nach kurzer Zeit der Praxis positive Effekte. Bhakti-Yoga zu praktizieren, macht feinfühliger und kann helfen, zufriedener bzw. neutraler durch den Alltag zu kommen, negative Verhaltensmuster abzulegen und die Beben im Leben besser zu bewältigen.

Leichter Zugang zu fernöstlicher Philosophie

Bhakti-Yoga.de bietet einen praxisnahen Zugang zu Themen, die viele fernöstliche Philosophien behandeln: die Existenz der Seele, das Konzept einer spirituellen Welt und die Frage, wie wir mit einem höheren Wesen – Gott – interagieren und echte, spürbare Beziehung entwickeln können. Die Website erklärt diese oft abstrakten Konzepte so, dass sie leicht im Alltag anwendbar werden.

Yoga für Kopf und Herz

Bhakti-Yoga ist nicht nur ein Weg des Verstandes, sondern insbesondere des Herzens. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Mantra-Meditation und dem Kirtan, einer tief verwurzelten Praxis im Bhakti-Yoga. Durch die regelmäßige Praxis wird das spirituelle Herz erfüllt, das sich mit nichts Materiellem, mit keinen Annehmlichkeiten der Welt füllen lässt.

Keinerlei Vorkenntnisse oder Mitgliedschaft erforderlich

Der Einstieg ins Bhakti-Yoga ist einfach und für jeden frei zugänglich. Es bedarf weder spezieller Vorkenntnisse noch einer Mitgliedschaft, um von Bhakti-Yoga im Alltag zu profitieren. Jeder kann bequem von zu Hause aus starten und sich auf die Reise zu seinem wahren, liebenden Wesenskern begeben – ganz ohne Yogamatte und körperliche Übungen.

Besuche bhakti-yoga.de und entdecke deinen inspirierenden Weg zu Sinn und innerem Frieden.

Über Bhakti-Yoga

Bhakti-Yoga hat seinen Ursprung in der vedischen Kultur des alten Indiens und ist viele Tausend Jahre alt. Es basiert auf umfassenden Schriften wie der Bhagavad-Gita, der indischen „Bibel“, und dem vielbändigen Shrimad Bhagavatam. Dieses fernöstliche, „ewige“ Wissen erklärt uns die spirituelle und die materielle Welt und es beantwortet wesentliche Fragen zu unserem Menschsein. Es wurde über die Jahrhunderte von Lehrern an ihre Schüler und interessierte Menschen weitergegeben und passend für die aktuelle Zeit erklärt.

Bhakti-Yoga gehört neben Karma-Yoga, Jnana-Yoga und Raja-/ Ashtanga-Yoga zu den vier Hauptwegen des Yoga, die in den klassischen indischen Schriften beschrieben werden. In der Bhagavad-Gita wird Bhakti-Yoga als der beste Weg zur Erlangung von spiritueller Befreiung hervorgehoben. In der modernen Yogapraxis kann Bhakti-Yoga als eine bedeutende Ergänzung zu den körperlichen und meditativen Praktiken verstanden werden, die von Patanjali im Yoga-Sutra-System dargelegt wurden. Es lädt die Übenden ein, durch Hingabe und Liebe das Göttliche zu erfahren und so zu innerem Frieden und spiritueller Freiheit zu gelangen.

