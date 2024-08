10.000 Menschen meditieren für den Frieden – Katrin Loch leitet Metta-Meditation bei World Peace Meditation

Tausende Menschen meditieren weltweit für den Frieden: 24 Meditationen über drei Tage – geleitet von 24 spirituellen Lehrern

Tausende meditieren für den Weltfrieden

München/Hawaii [21.08.] – Vom 24. bis 26. August 2024 findet ein außergewöhnliches globales Event statt: die World Peace Meditation. 24 internationale spirituelle Lehrer und Leader vereinen ihre Kräfte, um gemeinsam für den Weltfrieden zu meditieren. Zu den Meditationsleitern zählen renommierte spirituelle Persönlichkeiten wie Kahuna Puna Dawson, Mei-Ian Maurit, und Dirk-Michael Lambert, der Initiator des Projektes.

Eine der Auserwählten ist die am Starnberger See lebende Speakerin Katrin Loch, die ansonsten in ihren Vorträgen für eine regelmäßige Meditationsroutine begeistert und sogar ein eigens für Mediationseinsteiger entwickeltes Online-Programm https://katrinloch.de/meditation-als-gewohnheit entwickelt hat, mit dessen Hilfe Menschen das Meditieren zu ihrer festen Gewohnheit machen können.

„Je mehr Menschen regelmäßig meditieren, desto friedlicher wird unser Miteinander. Ich bin überzeugt, wir könnten uns den Himmel auf Erden erschaffen.“ so die Meditationslehrerin Katrin Loch.

Start dieses weltumfassenden Friedensprojektes ist am 24.08. um 7 Uhr in der Früh, Katrin Loch wird am 21. August um 7 Uhr eine Metta-Meditation anleiten. Diese Meditation, auch als „Loving-Kindness Meditation“ bekannt, ist darauf ausgerichtet, das Mitgefühl und die Liebe für sich selbst und andere zu stärken. Die Metta-Meditation ist eine kraftvolle Praxis, die das Herz öffnet und eine tiefe Verbindung zu sich selbst und zu allen Lebewesen schafft. Katrin Loch wird die Teilnehmer dabei unterstützen, Liebe und Mitgefühl zu kultivieren, um so eine starke Grundlage für inneren und äußeren Frieden zu legen.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt, Teil dieses wundervollen Projekts zu sein und die Gelegenheit zu haben, gemeinsam mit so vielen inspirierenden Menschen für den Frieden zu meditieren,“ sagt Katrin Loch. „Die Metta-Meditation ist eine Praxis, die uns daran erinnert, dass wahre Heilung und Frieden bei uns selbst beginnen. Wenn wir Mitgefühl für uns selbst empfinden, können wir auch anderen mit Liebe und Verständnis begegnen.“

Jeder Teilnehmer zählt, jede Meditation, die mitgemacht wird und in der Absicht, Heilung und Frieden auf die Erde zu bringen, stattfindet, stärkt das energetische Feld.

Auch, wenn natürlich nicht 24 Stunden meditiert werden kann – jeder Teilnehhmer zählt und mit diesem einfachen Prinzip kann Großes bewegt werden. Interessierte können sich kostenlos unter fogendem Link anmelden.

Die World Peace Meditation ist eine globale Initiative, die darauf abzielt, Menschen auf der ganzen Welt durch die Kraft der Meditation zu verbinden und gemeinsam eine Energie des Friedens und der Harmonie zu schaffen. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle, die ein Zeichen für den Weltfrieden setzen möchten. Interessierte können sich ihren Platz kostenlos unter https://katrinloch.de/worldpeacemeditation sichern

Speakerin und Meditationslehrerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spiritualität gesellschaftsfähig zu machen. Die am Starnberger See lebende Unternehmerin unterstützt Menschen dabei, liebevoller mit sich selbst umzugehen, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und das Leben den eigenen Vorstellungen entsprechend zu gestalten. In Form von Vorträgen, Seminaren, Onlinekursen und ihrem Dankbarkeitsbuch „Courage, dear heart.“ unterstützt sie Menschen auf ihrem Weg in ein bewussteres Leben.

