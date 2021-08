Wolken-Meditation – Ratgeber für gestresste und angespannte Menschen

Jörg Eggeling zeigt den Lesern in „Wolken-Meditation“, wie sie sich entspannter, freier und lockerer fühlen können.

Corona hat spürbare Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Neue Wege in der Arbeitswelt und der Mobilität haben sich ergeben. Besonders aber im sozialen Bereich entwickelten sich oft nicht gerade freiwillig Strukturen, die nicht zuletzt Familien, Partnerschaften und Singles prägen. Vielfach wurde Home-Office betrieben, jedoch nicht immer zum Vorteil für die Betroffenen. Das bedeutete nicht nur das Anschaffen zusätzlicher oder neuer Medien und Organisation im heimischen Wohnraum, sondern auch oft stundenlanges Verharren vor Bildschirmen. Frustrationen und Depressionen traten auf. Der Autor selbst spürte dies am eigenen Leib. Er konnte irgendwann nicht mehr konzentriert arbeiten. Mit schmerzenden Augen, verspanntem Rücken und erhöhtem Adrenalin-Spiegel setzte er sich im angrenzenden Park auf eine Bank, sog die Luft tief ein und betrachtete den Zug der Wolken. Alles wirkte verspielt, ruhig und einfach. Bei längerer Beobachtung spürte er Erleichterung und Zufriedenheit. Er kam zu Einsichten, die er nun mit seinen Lesern teilen möchte.

Das esoterische Buch „Wolken-Meditation“ von Jörg Eggeling umfasst nur 56 Seiten, doch diese haben es in sich und liefern den Lesern mehr Wert als so mancher dicker Yoga-Schmöker. Der Autor zeigt an seinem eigenen Beispiel, wie man Stress besser verarbeiten und endlich wieder entspannt sein kann. Darüber hinaus gibt dieser Pfad den Lesern auch die Möglichkeit der Selbstfindung. Es sind zum Verständnis des Buchs keinerlei spirituellen Vorkenntnisse oder Erfahrungen notwendig.

„Wolken-Meditation“ von Jörg Eggeling ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34265-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

