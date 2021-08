Strom der Zukunft – Wissenschaftliches Sachbuch

Angela und Horst Thieme zeigen in „Strom der Zukunft“ auf, welche Möglichkeiten sich mit Raumenergie eröffnen.

Jeder weiß, was Strom ist – und viele Menschen sind sich bewusst, dass Energieerzeugung heutzutage ein brisantes Thema ist, vor allem in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Doch was ist Raumenergie? Genau um dieses Thema geht es in diesem neuen Buch. Selbst Experten stellen viele Fragen rund um das Thema Raumenergie. In diesem Buch wird den Ursachen auf den Grund gegangen und aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich mit dieser Energie eröffnen. Dabei greifen die Autoren auch auf uraltes Wissen zurück, denn die Natur macht das effektive Verwenden von Energie seit Jahrmillionen vor. Die Autoren erklären, dass die solarenergetische Photosynthese zu einem nachhaltigen

und wieder verwertbaren Stoffkreislauf führt. Ziel des Buchs sind nicht die Photovoltaik und die Windkraftnutzung als volatile Strom-Versorgung, sondern diejenigen, die von Sonne und Natur allein nicht leistbar sind.

Das wissenschaftliche Buch „Strom der Zukunft“ von Angela und Horst Thieme ist eine empfehlenswerte Lektüre für alle Interessierte und Erfinder neuer Energietechnologien. Dieses Buch ist eine neue und überarbeitete Version des inzwischen vergriffenen Buchs „Das ENTZAUBERTE ELEKTRON“, das bei der Leserschaft ein erfreuliches Echo ausgelöst hatte. Nach Zuschriften, Anfragen und Diskussionen mit den Lesern haben

die Autoren sich zu dieser Neufassung mit neuem Bezugs-Titel entschlossen. Das ist eine interessante und verständliche Lektüre über ein Thema, das heute aktueller ist als je zuvor.

„Strom der Zukunft“ von Angela und Horst Thieme ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29917-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

