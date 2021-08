Mein Haus hat ein rotes Dach – Gedanken zum Älterwerden

Henrike Feltges erinnert sich in „Mein Haus hat ein rotes Dach“ an Ereignisse aus ihrem Leben und reflektiert.

In gewisser Weise ist, laut der Autorin, jeder Mensch wie alle Menschen oder zumindest wie einige andere Menschen. Zur gleichen Zeit ist dieser Mensch jedoch wie kein anderer Mensch. Sie vergleicht diese Aussage mit einem Häusermeer, denn im Grunde genommen sind alle Häuser gleich: sie haben meistens vier Wände, einige Fenster, Türen und ein Dach. Manche Häuser unterscheiden sich, weil sie einen Balkon haben, oder weil die Fenster viel kleiner oder größer sind. Dann gibt es auch noch ganz individuell aussehende Häuser, die sich von allen um sie herum abheben. In gewisser Weise sind jedoch alle Häuser so wie kein anderes Haus, trotz gleichem Grundriss, denn im Inneren gibt der Mensch, der dort lebt, jedem seine ganz individuelle Note. Dann ist das Haus einzigartig. In solch einem Häusermeer sieht sich die Autorin als das Haus mit dem roten Dach. Mittendrin und doch nicht zu übersehen.

Das autobiografische Buch „Mein Haus hat ein rotes Dach“ von Henrike Feltges erzählt im mehreren Kapiteln von mehr als 70 Lebensjahren – mit allen Aufs und Abs. Die Autorin plädiert mit ihren Geschichten dafür, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Gleichzeitig möchte sie auch die Neugierde der Leser wecken, denn es wird im Leben noch viel auf sie zukommen – und vieles davon unerwartet. Die Gedanken, die in diesem Buch vermittelt werden, sind in jedem Lebensalter wichtig, beim Älterwerden aber ganz besonders.

„Mein Haus hat ein rotes Dach" von Henrike Feltges ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32349-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

