Eat Beyond erweitert sein Portfolio und beteiligt sich an „Zoglo’s Incredible Food“

Zoglos Incredible Food ist seit mehr als 25 Jahren Marktführer im Bereich pflanzliche Lebensmittel und bedient die nordamerikanischen, europäischen und australischen Märkte

Vancouver, British Columbia – 16. Februar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sich das Unternehmen an der aktuellen Seed-Finanzierungsrunde der Firma Zoglos Incredible Food Corp. (Zoglos) beteiligt und damit Unternehmensanteile erworben hat. Zoglos plant in den kommenden Monaten einen Börsengang, der über einen Börsenmantel (Reverse Takeover) erfolgen soll. Aus heutiger Sicht will sich Eat Beyond durch die Teilnahme an der nächsten Finanzierungsrunde – der Börsenrunde – weitere Anteile an Zoglo’s sichern.

Zoglos ist ein Marktführer, der schon seit mehr als 25 Jahren koschere, pflanzliche Produkte anbietet und nun bereit ist, auch in den Massenmarkt einzusteigen. Das Produktsortiment der Firma umfasst mehr als 14 Produkte auf Basis von pflanzlichen Proteinen, darunter auch pflanzlicher Fleischersatz, Vorspeisen und Veggie-Produkte mit konzentrierten, gentechnikfreien Pflanzenproteinen, die reich an Vitaminen C und A, Eisen, Kalzium, Kalium und Folsäure sind. Die Produkte der Firma überzeugen auch mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien.

Wir freuen uns sehr darauf, mit Zoglos zusammenzuarbeiten und die Expansionspläne dieser Firma zu unterstützen. Zoglos kennt die Bedürfnisse seiner Kunden in puncto Qualität, Nährstoffgehalt und Geschmack sehr genau, erläutert Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Eine Marke mit einer so beeindruckenden Erfolgsbilanz hat beste Chancen. Aus unserer Sicht birgt die geplante Einführung im Food-Service-Sektor ein enormes Erfolgspotenzial.

Die Produkte von Zoglo’s sind derzeit bei großen Einzelhandelsketten wie Walmart, Shoppers Drug Mart, Sobeys und Loblaws erhältlich. Damit sichert sich Zoglo’s auch einen Platz unter den führenden Markenherstellern von pflanzlichen Produkten wie Beyond Meat, Impossible Foods und The Very Good Butchers.

Im Food-Service-Sektor werden eiweißreiche Veggie Burger, Nuggets und fleischlose Wurstersatzprodukte, wie sie auch Zoglos anbietet, immer beliebter. Schnellrestaurants sind in den Vereinigten Staaten und Kanada der größte Markt für vorgefertigte Veggie-Burger; und in genau dieses Marktsegment will Zoglo’s expandieren.

Wir freuen uns sehr, Eat Beyond als einen der ersten Aktionäre von Zoglos begrüßen zu können. Das Unternehmen kann ein sehr angesehenes, hochkompetentes Führungsteam vorweisen und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Entwicklung von Zoglo’s zu einem Marktführer in unserer Branche voranzutreiben. Außerdem freuen wir uns darauf, wenn sowohl die Aktionäre von Eat Beyond als auch unsere eigenen Aktionäre von der Wertsteigerung der Zoglo’s-Anteile profitieren, so Anthony Morello, CEO von Zoglos.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

