Echte Freunde-das wünscht sich musikalisch Stefan Carabao

Der letzte Vorbote vor dem Album

Stefan Carabao, der Deutsch Rocker aus Lübeck, ist mittlerweile dafür bekannt, dass er mit seinen Titeln immer eine Message an die Hörerschar senden möchte.

So war es bei seinen bisherigen Singles „Alles auf Anfang“, „Runter vom Sofa!“ und „Rock Dein Leben“, die von seinem Produzenten Gottfried Koch, A-Street Media Hamburg, getextet und komponiert wurden.

Auch in seinem ersten selbst geschriebenen Text für die Single „Glaub‘ an Dich“ schickt Stefan Carabao wieder eine Nachricht zu den Menschen.

Und jetzt ist seine neue Single da: „Echte Freunde“!

Der Text stammt wiederum von Stefan Carabao, Musik wie gewohnt von Gottfried Koch.

„Wir alle brauchen echte Freunde!“, sagt Stefan Carabao. „Und ich habe diesen Song als kleines Dankeschön für meine echten Freunde im Leben geschrieben, denen ich sehr viel zu verdanken habe!“ erklärt der Deutsch Rocker, der sich für die Veröffentlichung der neuen Single gezielt seinen 60. Geburtstag ausgewählt hat, um auch sich selbst damit ein wenig zu beschenken.

Zudem ist „Echte Freunde“ ein Song des ersten Albums „Jetzt oder nie“ von Stefan Carabao, an dem der Rock Sänger mit seinem Produzenten Gottfried Koch derzeit arbeitet. Das Album soll Ende April / Anfang Mai veröffentlicht werden und wird auch die musikalische Vielfalt von Stefan Carabao zeigen.

Stefan Carabao ist schon seit seiner jüngsten Kindheit fest mit der Musik verwurzelt.

Angefangen hatte es mit der musikalischen Erziehung durch seine Großmutter. Es folgten einige Jahre Schulchor und Spielmannszug, wo er das Trommeln erlernte.

Mit 19 Jahren wurde er Diskjockey in der damals sehr angesagten Diskothek „Lord Nelson“ in Burgtiefe auf Fehmarn.

Stefan Carabao, der auf der schönen Insel Fehmarn aufwuchs, machte sich dann mit eigenem Equipment selbständig und tingelte als DJ und Entertainer durch die Lande, legte auf kleinen und auch großen Events auf.

2002 zog es ihn nach Thailand, wo er schnell Kontakt zu den dortigen Rockmusikern knüpfte. Es entstanden schnell jahrelange Freundschaften. Über 15 Jahre rockte Stefan Carabao im Land des Lächelns im Rahmen längerer Aufenthalte auf diversen Bühnen als „Frontman“.

2019 wurde seine mittlerweile 18-jährige Tochter Lena Mainoi vom Produzenten Gottfried Koch entdeckt und er produzierte mit ihr bislang fünf CDs. Das Management der überaus begabten Künstlerin übernahm natürlich der Vater, Stefan Carabao.

„Echte Freunde“ ist wieder ein durchaus tanzbarer Song geworden, den Stefan Carabao mit seiner unverkennbaren, rauchigen Stimme und absolutem Wiedererkennungswert interpretiert.

„Mit 60 fängt das Leben erst an! Ich werde weiterhin Gas geben und in Zusammenarbeit mit Gottfried Koch in Zukunft versuchen, schöne Deutsch Rock Musik zu produzieren!“, so Stefan Carabao.

„Echte Freunde“

Genre Deutsch Rock

Länge 03:36 min

Melodie: Gottfried Koch

Text: Stefan Carabao

Label: Carmina Records, Labelcode: LC 08112

Verlag: Carmina Publishing

ISRC-Nummer: DEAR42155852

Veröffentlichung-Datum: 07.03.2022

Foto Cover: Armin Redöhl / Redöhl Fotografie

Mehr Infos zu Stefan Carabao gibt es auf seiner Homepage www.stefancarabao.de, im Internet bei Facebook unter Stefan Carabao, und der Gruppe „Stefan Carabao Fans und Freunde“.

Info- und Bildquelle: Büro Stefan Carabao

