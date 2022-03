Heilsame Atmung

Wir atmen von der Geburt bis zum Tod. Meist vollkommen automatisch und unbewusst. Und dabei können wir mit bewusster Atmung soviel bewirken.

Es gibt eine einzige Sache, ohne die wir nur wenige Minuten auskommen, ohne bleibende Schäden und sogar den Tod als Folge zu haben:

Die Atmung!

Wir atmen unser ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod. Und dies machen wir meistens vollkommen automatisch und unbewusst.

Welche Auswirkungen die Atmung auf unsere Gesundheit hat, darüber denken wir nur selten, oder gar nicht nach.

Wer nicht gerade an einer akuten oder chronischen Atemwegs- oder Lungenerkrankung leidet, der macht sich nur selten Gedanken, weil die Atmung ja eben ganz automatisch funktioniert.

Alexander der GesundCoach hatte sich zwar bereits mit Yoga, Meditation und anderen Praktiken befasst, bei denen eine bewusste Atmung eingesetzt wird, und dennoch konnte er durch äußere Umstände nicht verhindern, dass er Pilze und Sporen in der Lunge hatte und innerhalb weniger Monate einen extremen Gewichtsverlust hatte – von ca. 75 Kilo auf ca. 50 Kilo Gewicht.

Aus diesem Grund hat er nun seinen 10. Online-Kongress dem Thema Atmung gewidmet und allem was dazu gehört, wie Atemtechniken, Sauerstofftransport, Bronchien, Lungen und vieles mehr.

„Der große Atemkongress“ Atmen = Leben – Besser Atmen = Besser Leben startet am 10.03.2022 vollkommen kostenfrei als Online-Kongress.

Die Teilnehmer erwarten Ärzte, Atemtherapeuten, Heilpraktiker, Therapeuten, Sänger, (ehemalige) Patienten, ein 11-facher Weltrekordhalter im Freitauchen und mehr.

Der große Atemkongress ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie wissen wollen,

o welcher Atemtyp Sie sind

o welche Atemtechniken es gibt

o wie sich eine Patientin durch Atmen von Asthma heilte

o wie Sie durch Atmung stress reduzieren und leicht in die Gelassenheit kommen können

o wie die Natur Ihnen bei Ihrer Selbstheilung helfen kann

o was Atmen mit der Heilung von Brustkrebs zu tun hat

o was schädliche Auswirkungen auf Ihre Lungen hat

o wie Selbstheilung durch Atmung unterstützt werden kann

o welche Wildkräuter Sie für die Atemwege, Bronchien und Lungen nutzen können

o wie Sie Atmen zur Immunstärkung nutzen kannst

o wie Sie durch Atmen kälte- und schmerzunempfindlicher werden können

o wie Sie durch Atmung den Blutdruck senken und etwas für Ihre Herzgesundheit tun können

o wie Sie den Sauerstofftransport verbessern können

o was Angst, Sorgen, Unsicherheit mit Ihrer Lunge machen

o welche Auswirkungen Umweltgifte, Elektrosmog, W-Lan, Röntgenstrahlen, Chemotherapie, Radioaktivität auf Ihren Lunge haben

o und vieles mehr zu Atmung, Atemwegen, Atemwegserkrankungen, Lungen, etc.

Außerdem erfahren die Teilnehmer beim großen Atemkongress, wie es zu den Pilzen, Sporen und dem extremen Gewichtsverlust beim Veranstalter gekommen ist.

Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Alexander der GesundCoach ist unter anderem Ergonomiecoach, Hyposecoach & SUPRA-Coach und hilft Menschen dabei gesünder, glücklicher und länger zu leben.

