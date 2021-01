ECKPFEILER Immobilien Nürnberg kauft Wohn- und Gewerbegrundstück im Stadtteil Thon

* Detaillierte Planungen für Ensemble mit kompakten Eigentums- und Förderwohnungen sowie Einzelhandelsflächen beginnen

* Baustart voraussichtlich im Frühjahr 2022

Nürnberg, 14. Januar 2021. Der Projektentwickler ECKPFEILER Immobilien Nürnberg GmbH hat im Stadtteil Thon ein Grundstück erworben. Die ehemalige Autohandelsfläche liegt an der Kilianstraße 1-3 im Norden der Stadt. ECKPFEILER plant den Bau eines Wohnensembles mit etwa 60 Einheiten sowie Gewerbeflächen.

„Thon zählt bereits heute zu den Top-5-Standorten in Nürnberg. Das neue Büroquartier ,Neue Mitte Thon‘ an der Erlanger Straße, das gegenüber von unserem Grundstück entsteht, wird den Stadtteil zusätzlich aufwerten. Mit unserem Ensemble wollen wir auf die Entwicklung dieses Standortes einzahlen und vor allem Wohnraum für die künftig dort tätigen Mitarbeiter schaffen“, erläutert Sebastian Greim, Geschäftsführer der ECKPFEILER Immobilien Nürnberg.

Die aktuellen Entwürfe sehen einen Gebäudekomplex mit mehreren Bauteilen vor, die voraussichtlich zwischen vier bis sechs Geschosse hoch sind und eine Geschossfläche von insgesamt rund 5.500 Quadratmetern umfassen. Im Fokus steht die Entwicklung von kompakten Eigentumswohnungen für Singles und Paare. Zudem plant ECKPFEILER, einkommensorientierte Förderwohnungen zu schaffen. Im Erdgeschoss des Objektes sind Flächen für Handel und Dienstleistung vorgesehen. Die Wohnungen werden sich, von der Erlanger Straße abgewandt, nach Süden orientieren.

Nach Abschluss des Kaufvertrages über das Grundstück Ende 2020 beginnen jetzt die Hochbauplanungen. Der Bauantrag soll vor der Sommerpause 2021 bei der Stadt eingereicht werden. Der Abbruch der Bestandsgebäude und der Baustart sind spätestens für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

Über die ECKPFEILER Immobilien Gruppe

Die ECKPFEILER Immobilien Gruppe GmbH ist ein eigentümergeführter Projektentwickler und Investor mit Sitz in Pullach bei München. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten, der Revitalisierung und Aufwertung von Bestandsobjekten sowie der Entwicklung von Serviced Apartments (Micro Living, Studenten, Senioren). Dabei verfolgt ECKPFEILER den Anspruch, nachhaltig Mehrwerte zu schaffen – sowohl aus unternehmerischer als auch aus gesellschaftlicher Perspektive.

Derzeit ist das Unternehmen an 35 Standorten in Deutschland und den USA aktiv. Allein in München und Nürnberg werden aktuell 10 Quartiersentwicklungen mit über 2.000 Wohneinheiten konzipiert. Insgesamt befinden sich etwa 540.000 Quadratmeter Grundstücksfläche sowie 2.400 Bestands-Wohneinheiten in der Entwicklung. Darüber hinaus sind 151.000 Quadratmeter gewerbliche Geschossfläche im Unternehmensbestand.

ECKPFEILER wurde 2015 in Pullach bei München von den Gesellschaftern Wolfgang Bogner, Matthias Meise, Florian Meise, Ulf Lange und Thomas Probst gegründet. Seit 2020 ist es zudem mit einer Niederlassung am Standort Nürnberg vertreten.

Über die ECKPFEILER Immobilien Nürnberg GmbH

Die ECKPFEILER Immobilien Nürnberg GmbH wurde 2020 als einhundertprozentige Tochter der in Pullach bei München ansässigen ECKPFEILER Immobilien Gruppe GmbH gegründet. Die Geschäftsführung obliegt Wolfgang Bogner und Sebastian Greim.

ECKPFEILER ist bereits seit 2018 am Standort Nürnberg aktiv und hat gemeinsam mit einem lokalen Partner in Entwicklungsflächen von knapp 100.000 Quadratmeter im Nürnberger Norden investiert. Im Rahmen von vier Bebauungsplanverfahren sollen dort neue Wohnquartiere entstehen. ECKPFEILER arbeitet derzeit (Stand 1. Quartal 2021) auf die Billigung dieser Bebauungspläne hin, um hierauf in 2021 erste Hochbauprojekte aufsetzen zu können.

