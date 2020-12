Eclipse Gold kündigt Änderung der Finanzierungskonditionen an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2020. Eclipse Gold Mining Corp. (Eclipse) (TSX-V: EGLD, OTC: EGLPF) freut sich in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Konditionen der Finanzierung mittels Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 20 Millionen Dollar (das Angebot), das von einem Vermittlerkonsortium unter der Leitung von Stifel GMP, das auch Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited und PI Financial Corp. beinhaltet, auf Best Efforts-Basis durchgeführt wird, geändert hat. Das Angebot erfolgt in Verbindung mit der geplanten Transaktion mittels eines sogenannten Plan of Arrangement (die Transaktion) zwischen Northern Vertex Mining Corp. (Northern Vertex) und Eclipse, die am 8. Dezember 2020 angekündigt wurde.

Michael G. Allen, President von Eclipse, meint dazu: Die Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar werden jetzt auch einen halben Warrant beinhalten, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von je 0,80 Dollar gegen eine Aktie des fusionierten Unternehmens eingetauscht werden kann. Investoren, die Bezugsrechtszertifikate erwerben, werden nach Umwandlung dann im Besitz von Aktien und Warrants des Unternehmens sein, das aus dem Zusammenschluss von Northern Vertex und Eclipse hervorgeht.

Gemäß den geänderten Konditionen des Angebots werden die Zeichner Bezugsrechtszertifikate (die Bezugsrechtszertifikate) zum Preis von 0,50 Dollar pro Stück erwerben, wobei jedes Bezugsrechtszertifikat automatisch in eine durch 1,09 geteilte Einheit von Eclipse (die Eclipse-Einheiten) umgewandelt (ohne weitere Vergütung und ohne weiteren Handlungsbedarf durch deren Inhaber) wird, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus der Treuhand erfüllt sind – was vor dem 31. März 2021 erfolgt sein muss.

Die Eclipse-Einheiten, die mit der Umwandlung der Bezugsrechtszertifikate erworben werden, werden gemäß dem Plan of Arrangement in Einheiten von Northern Vertex (die Northern Vertex-Einheiten) umgetauscht, womit die Käufer der Bezugsrechtszertifikate für jedes im Rahmen des Angebots erworbenes Bezugsrechtszertifikat eine Northern Vertex-Einheit erhalten. Jede Northern Vertex-Einheit wird aus einer Stammaktie von Northern Vertex (eine Northern Vertex-Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant von Northern Vertex (jeder ganze Warrant ein Warrant) bestehen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,80 Dollar gegen eine Northern Vertex-Aktie eingelöst werden.

Die Aktien und Warrants von Northern Vertex, die in Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion an die ehemaligen Inhaber der Bezugsrechtszertifikate begeben werden, sind in Kanada nicht an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden.

Alle anderen Konditionen des Angebots und der Transaktion, wie in der Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 beschrieben, bleiben unverändert.

Über Eclipse Gold Mining

Eclipse Gold Mining ist mit der Exploration des Goldprojekts Hercules mit distriktweiter Bedeutung im Walker Lane Trend in Nevada befasst. Das Konzessionsgebiet Hercules befindet sich nur eine Autostunde von Reno entfernt und scheint alle Eigenschaften eines großen epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung aufzuweisen. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das eine Erfolgsbilanz von umfangreichen Fusionen und Übernahmen (M&A) und mindestens neun erfolgreichen Buyouts im Gesamtwert von 4,6 Milliarden Dollar vorweisen kann.

IM NAMEN DES VORSTANDES VON ECLIPSE GOLD MINING

Michael G. Allen

President, CEO und Director

UNTERNEHMENSANFRAGEN:

Dylan Berg, VP Investor Relations von Eclipse Gold Mining

Website des Unternehmens: www.eclipsegoldmining.com

+1 (844) 427-6453 gebührenfrei (in Nordamerika)

+1 (778) 945-3949 direkt

E-Mail: dylan.berg@eclipsegoldmining.com

TSXV: EGLD | OTC:EGLPF | Frankfurt:43J | ISIN: CA27888R1001 | WKN: A2PYV4

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, Trendanalysen und andere Informationen über erwartete zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen sowie durch Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte oder könnte, und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über den Abschluss der Transaktion und das Angebot, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Eclipse der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen widerspiegeln, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, da Eclipse keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von Eclipse genannt werden, sowie Annahmen bezüglich: der Fähigkeit von Eclipse, die vorgeschlagene Transaktion abzuschließen; der Fähigkeit von Eclipse, die erforderlichen Aktionärs-, Wertpapierinhaber-, rechtlichen und behördlichen Genehmigungen einzuholen, die für den Abschluss der Transaktion erforderlich sind; der Fähigkeit, das Angebot abzuschließen; der geschätzten Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Projekte von Eclipse; und der Fähigkeit von Eclipse, die als Ergebnis der Transaktion erwarteten Synergien zu erzielen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Eclipse abweichen, beinhalten u.a.: Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Eclipse und Northern Vertex; Risiken im Zusammenhang mit der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; Nichtabschluss der Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von technischen Informationen, die von Eclipse und Northern Vertex zur Verfügung gestellt werden; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und potenziellen Erschließung der Projekte von Eclipse; geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie im Allgemeinen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen und der Geologie, Kontinuität und dem Gehalt der Minerallagerstätten; die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu erhalten, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit einer Verzögerung bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen und die Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens erwarteter Programmmeilensteine; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; sowie andere Risikofaktoren, wie sie von Zeit zu Zeit im Einzelnen aufgeführt werden, und zusätzliche Risiken, die in den von Eclipse und Northern Vertex bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR in Kanada eingereichten Unterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Eclipse übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Investoren sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eclipse Gold Mining Corporation

Shayla Forster

1400 – 400 Burrard Street

V6C 3A6 Vancouver

Kanada

email : shayla.forster@eclipsegoldmining.com

Pressekontakt:

Eclipse Gold Mining Corporation

Shayla Forster

1400 – 400 Burrard Street

V6C 3A6 Vancouver

email : shayla.forster@eclipsegoldmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

High Tide verlängert Laufzeit der erstrangigen Kreditfazilität und senkt Zinssatz