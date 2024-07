EcoGraf setzt auf „Oxide-First-Strategie“ beim Abbau der Epanko-Graphit-Erzreserve

Durch die neue Strategie für den geplanten Abbau verbessern sich die Finanzkennzahlen für das Graphitprojekt erheblich.

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) hat im Rahmen der jüngsten Due-Diligence-Prüfungen durch die KfW IPEX-Bank, Euler Hermes und unabhängiger technische Ingenieure die nachgewiesene Erzreserve für das Graphitprojekt Epanko in Tansania nochmals um 110% gesteigert!

Die Erzreserve beträgt jetzt 14,3 Mio. t mit 8,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) für 1,25 Mio. t enthaltenen Graphits. Die Steigerung der Erzreserve basiert auf dem Ansatz „Oxide Ore first“, der eine Verbesserung des Durchsatzes der Verarbeitungsanlage und der Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglicht. 80 Prozent des weichen oberflächennahen Oxiderzes können einfach mit dem Bagger als so genanntes „free digg Material“ gefördert werden.

Den ganzen Artikel finden Sie hier:

EcoGraf setzt auf „Oxide-First-Strategie“ beim Abbau der Epanko-Graphit-Erzreserve

