ecorealZP: Schneider Electric überarbeitet Zählerplatz-App für Elektroinstallateure und Elektrogroßhändler

Die aktualisierte App vereinfacht die TAB-konforme Planung von Zählerplatzsystemen

ABN by Schneider Electric stellt eine neue Version der Zählerplatz-App ecorealZP vor. Die aktualisierte App ermöglicht eine rasche und TAB-konforme Konfiguration von individuellen Zählerplatzlösungen und punktet mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, kundenorientierten Bezeichnungen sowie dynamischen und ausführlichen Prinzipdarstellungen. Um den zuständigen Verteilernetzbetreiber (VNB) zu lokalisieren, muss lediglich die Postleitzahl oder der Ort des Bauvorhabens eingegeben werden, bei mobilen Endgeräten wird die Zuständigkeit bequem über das GPS-Signal ermittelt.

Über die webbasierte Onlineversion auf dem PC sowie per Smartphone- oder Tablet-App vor Ort beim Kunden nutzbar, unterstützt ecorealZP Elektroinstallateure, Elektrogroßhändler und Planer bei der zeit- und kosteneffizienten Auswahl passender Zählerschranke. Die neueste Version 3.0 steht den Anwendern ab sofort nicht mehr nur zur Konfiguration von Zähleranlagen innerhalb von Gebäuden – also dem „Strom im Haus“ – zur Verfügung. Sie unterstützt jetzt auch bei der Planung wetterfester Lösungen für den Außenbereich, den „Strom im Freien“-Lösungen.

Individuelle Zählerplätze für alle Anwendungsfälle

Im Menü kann zwischen einer schnellen Auswahl infrage kommender Zählerkomplettschränken, die häufige Anwendungsfälle abdecken, auf der einen Seite sowie der individuellen Konfiguration kundenspezifischer Zählerplatzsysteme auf der anderen Seite gewählt werden. Je nach Wunsch und Anforderungen stehen dabei eine Vielzahl an intuitiv verständlichen Kombinations- und Auswahlmöglichkeiten bereit, die den Nutzer zielorientiert und klar strukturiert zum passgenauen Zählerplatz leiten. Dank der dynamischen, intuitiven Visualisierung sieht der Nutzer jederzeit, was er macht. So ist das Hinzufügen oder Abwählen diverser Komponenten direkt im Auswahlprozess ersichtlich und nachvollziehbar.

Ergebnisausgabe mit umfassender Dokumentation

Mit dem passgenauen Ergebnis steht eine ausführliche Dokumentation bestehend aus Schaltschema, Aufbauplänen, Stück- und Bestellliste zur Konvertierung in ein PDF oder Excel-Dokument zur Verfügung. Um den Bestellprozess zu beschleunigen, kann die Bestellliste darüber hinaus auch sofort in den Warenkorb des präferierten EGH-Webshops übertragen und die benötigten Artikel unmittelbar bestellt werden. In nur vier Klicks ist damit der passende Zählerschrank konfiguriert und angefordert.

Die neue Version von ecorealZP ist ab sofort unter www.zaehlerplatzapp.de verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

