Time for Nature mit Schneider Electric

Der Energie- und Automatisierungsspezialist ist Teil der globalen Gemeinschaft zum Umweltschutz

Jedes Jahr im Juni findet der Weltumwelttag statt – die wichtigste Veranstaltung der Vereinten Nationen zur Förderung des Bewusstseins und des Handelns für die Erhaltung unserer Umwelt.

Seit nunmehr sieben Jahren feiert Schneider Electric diesen Tag in allen Ländern, in denen es tätig ist, denn es ist ein jährlicher Meilenstein, um Erfolge anzuerkennen und neue Initiativen oder Schwerpunktbereiche zu identifizieren.

Schneider Electric trägt seinen Teil dazu bei

Klima- und Kreislaufwirtschaftsverpflichtungen wirken sich nachweislich positiv auf die Erhaltung der Biodiversität aus. Bei Schneider Electric sind diese Verpflichtungen in den Schneider Sustainability Impact (SSI) 2018 – 2020 eingebettet. Dieser umfasst 21 Initiativen, die auf die Ziele der Vereinten Nationen (UNO) für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind (SDGs). Schneider Electric schließt sich der globalen Gemeinschaft in dem Bemühen an, die Armut zu lindern, den Planeten zu schützen und globalen Frieden und Wohlstand herbeizuführen. Darüber hinaus ist sich Schneider Electric seiner individuellen Verpflichtungen bewusst, die sich auf die biologische Vielfalt auswirken. Dies betrifft z.B. die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Einstellung der Verwendung von Einweg-Kunststoffen. So konnte bisher etwa die Produktion in Lahr schon als „Zero-Waste-to-Landfill“-Standort zertifiziert werden.

Schneider Electric freut sich darauf, seinen Teil dazu beizutragen, Dynamik zu schaffen und die globale Gemeinschaft in Aktionen für positive Veränderungen zu vereinen.

