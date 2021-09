EcoStruxure Microgrid Advisor von Schneider Electric managt Microgrids

Cloud-basierte und bedarfsorientierte Energiemanagement-Plattform für Distributed Energy Resources

Die Integration von erneuerbaren Energiequellen wie Sonne oder Wind in die Energieversorgung eines Areals kann schon mal ein paar Erzeugungsengpässe oder ungewollte Überschüsse mit sich bringen. Von Natur aus volatil, gilt es, die wetterbedingten Schwankungen durch intelligente Steuerung auszugleichen. Stehen Batterien oder E-Mobilität zur Verfügung, können diese als Zwischenspeicher bei Stromüberschuss genutzt werden. Bei Dunkelheit oder Flaute, wenn kein oder wenig Strom erzeugt wird, dient die Batterie oder das Auto wieder als Stromlieferant. Um diese bidirektionalen Energieflüsse intelligent, automatisiert und vor allem dynamisch zu steuern, bieten sich Microgrids an.

Mit Softwarelösungen wie dem EcoStruxure Microgrid Advisor von Schneider Electric lassen sich beispielsweise Performance, Erträge oder CO2-Einsparungen aus der gesamten Energieversorgung ablesen.

Die Benutzeroberfläche – webbasiert und intuitiv bedienbar – bietet den direkten Zugang zu zielgerichtet aufbereiteten Echtzeitdaten. Dadurch ist die Einbindung von erneuerbaren Energien noch rentabler. Denn anhand der umfänglichen Datenlage können Betreiber die Regelungsstrategie eines Microgrids kontinuierlich anpassen. Auch technische Erweiterungen und Updates lassen sich mit der Software unmittelbar erfassen und auf ihren Mehrwert hin überprüfen.

Kostensparendes und ressourcenschonendes Energiemanagement in einem Microgrid basiert auf der durchgängigen Vernetzung aller Komponenten eines Systems. Dies kann etwa mithilfe der ganzheitlichen und IoT-fähigen Lösungsarchitektur EcoStruxure von Schneider Electric geschehen. Wenn alle Energieerzeuger, -speicher und -verbraucher in das digitale Netz integriert und zur Datenkommunikation befähigt sind, kann die nutzerorientierte Software Daten aufbereiten, Informationen kommunizieren sowie Stromflüsse flexibel und automatisiert steuern. So lässt sich aus der fortschrittlichen verbauten Technologie das meiste herausholen.

Der EcoStruxure Microgrid Advisor von Schneider Electric empfiehlt sich dort, wo bereits energieautarke Prosumer-Areale geschaffen wurden, in denen Energie nicht nur verbraucht, sondern auch erzeugt und gespeichert wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

