Edelmetalle im Fokus: Nevadas Gold- und Silberexploration läuft auf Hochtouren

Nevadas Edelmetallexplorer melden Fortschritte bei Bohrungen, geologischen Untersuchungen, Lagerstättenschätzungen und Machbarkeitsstudien. Aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte aller Art werden vorangetrieben.

38°29 N, 117°39 W – wer diese Koordinaten im GPS eingibt, landet beim Skylight-Projekt des Edelmetallexplorers Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) im Nye County im US-Bundesstaat Nevada. Fünf Kilometer entfernt liegt das zweite Projekt des Unternehmens: Legal Tender. Durch die räumliche Nähe will das Unternehmen die Explorationskosten im Rahmen halten und die beiden Projekte schneller voranbringen.

Rush Gold in Nevada: Anomalien deuten auf Mineralisierung hin

Für Legal Tender und Skylight hatte Rush Gold Mitte März Ergebnisse der 2025 abgeschlossenen geochemischen Oberflächengesteinsprobenahmen veröffentlicht. Die damalige geologische Erkundung diente der genaueren Untersuchung bekannter Gold- und Silbervorkommen sowie der Bestätigung satellitengestützter Alterationsanomalien. Solche Anomalien deuten oft auf die Nähe von Erzkörpern oder Mineralisationen hin.

Die Resultate haben die Geologen des Explorers in ihrer Überzeugung bestärkt, dass sich die Exploration auszahlen könnte. Von den 94 Gesteinsproben, die bei Legal Tender und Skylight entnommen wurden, enthielten insgesamt 9 Proben mehr als 0,1 Gramm Gold pro Tonne und bis zu 2,41 Silber pro Tonne. Zusätzlich enthielten 9 Proben mehr als 20 Gramm Silber pro Tonne – mit einem Spitzenwert 2.770 Gramm pro Tonne.

Auf Legal Tender haben wir ein lateral durchgehendes, hochgradiges Silber-Basismetall-Gangsystem identifiziert, das sich potenziell durch Oberflächenbohrungen erschließen lässt. Auf Skylight weisen die Analysen auf das Vorhandensein eines primär goldhaltigen hydrothermalen Systems hin, kommentiert Rushgold CEO Anthony Zelen die Entwicklungen.

Gesteinsproben, Bohrprogramme, Ressourcenschätzungen, Machbarkeitsstudien: Die Exploration im bodenschatzreichen Nevada läuft weiterhin auf Hochtouren. Investoren sind im aktuellen Marktumfeld bereit, Projekte aller Phasen zu finanzieren. Dies spiegelt sich in den Fortschrittsmeldungen der Explorer in Nevada wider.

Ein Blick auf Berichte von Gold- und Silberexplorern der letzten zwei Monate vermittelt bereits einen Eindruck des aktuellen Geschehens.

Fortschritte bei Nevadas Edelmetallexplorern

Silver One Resources (ISIN: CA8280621092, WKN: A2AQ9Y) etwa gab im März 2026 den Start eines 1.900 Meter umfassenden Bohrprogramms auf dem Candelaria-Projekt bekannt. Im vierten Quartal plant das Unternehmen eine PFS für das Projekt, dessen Lagerstätte in der gemessenen und angezeigten Kategorie gut 22 Mio. Tonnen mit 94 Gramm Silber und 0,20 Gramm Gold pro Tonne geschätzt wird.

Lahontan Gold legte im Februar Bohrergebnisse aus dem 2025er Bohrprogramm bei Santa Fe vor. Darunter: 36,6 Meter mit einem Gehalt von 3,11 Gramm Goldäquivalent pro Tonne, einschließlich 10,7 Meter mit einem Gehalt von 5,75 Gramm Goldäquivalent ab der Oberfläche.

Blackrock Silver startete im Februar ein auf 17.000 Meter ausgelegtes Bohrprogramm beim Projekt Tonopah West. Das Programm ist in zwei Phasen unterteilt. Mit Phase-1 werden die Silber- und Goldzonen aus den im Bohrprogramm 2025 identifizierten Strukturen weiter untersucht. Phase-2 konzentriert sich auf die Adern Denver und Paymaster, die entlang des Streichs und im Abhang offenbleiben.

Wolfden Resources legte im März Bohrergebnisse für das Rockland Gold Projekt vor. Drei Löcher über insgesamt 1.600 Meter hatten die Geologen gebohrt, darunter 146,4 Meter mit 1,0 Gramm Goldäquivalent pro Tonne im Bohrloch PG32 und 85,4 Meter mit 1,0 Gramm Goldäquivalent pro Tonne in PG36C.

Viva Gold startete im Februar ein Bohrprogramm beim Tonopah Gold Projekt. Geplant sind 2.500 Meter mit dem Ziel, die abgeleitete Goldmineralisierung in den Status gemessen und angezeigt zu überführen sowie verbleibende Bohrlücken zu schließen und das in der PEA vom Juni 2025 definierte Potenzial zur Ressourcenausweitung zu erschließen.

A2 Gold startete im Februar mit einer erweiterten Gravitätsmessung auf dem Eastside-Projekt. Das Programm soll dazu dienen, mehrere neu identifizierte geophysikalische Ziele, die bei der kürzlich abgeschlossenen, das gesamte Grundstück umfassenden Schwerkraftmessung des Unternehmens nur teilweise erfasst wurden, genauer abzugrenzen und besser zu verstehen.

Rush Gold mit Exploration auf Hochtouren

Auch bei Rush Gold läuft die Exploration von Skylight und Legal Tender auf Hochtouren. Die Geologen des Explorers integrieren derzeit die jüngsten Gesteinsprobenanalysen mit hyperspektrischen Analysen von Oberflächengestein im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich (VIS-SWIR) sowie mit WV-3-Satellitenbildern.

Die Ergebnisse dieser kombinierten Studie sollen die bestehenden Gold- und Silbervorkommen erweitern und neue Explorationsmöglichkeiten für weitere Bodenuntersuchungen aufzeigen. Zudem geht man das Genehmigungsverfahren für anstehende Bohrungen an.

Das an der Börse mit aktuell nur mit rund 1,3 Mio. EUR bewertete Unternehmen konnte wie viele Explorer in früheren Stadien bislang nur wenig von der Goldhausse profitieren. Dies kann sich rasch ändern, sobald der Pfad zu fortgeschrittenen Explorationserfolgen in Form von Bohrergebnissen klar umrissen wird. Starke Bohrergebnisse in einer geologisch einschlägigen Gegend inmitten einer Tier-1-Bergbaujurisdiktion könnten den Markt im aktuellen Goldpreisumfeld zu einer Neubewertung veranlassen.

Weitere Informationen zu Rush Gold Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/rush-gold-corp/

Unternehmen: Rush Gold Corp.

WKN: A3EGYW

ISIN: CA78184E1034

Webseite: rushgoldcorp.com

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