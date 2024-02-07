Gold, Silber, Kupfer: 2026 wird zum Boomjahr für Nevadas Explorer

Gold, Silber, Kupfer: Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) sucht nach den Metallen, die am Markt derzeit besonders gefragt sind. Beim Projekt Carlin Queen stehen ebenso wie bei Golden Arrow Silber und Gold im Vordergrund, bei Nevada Titan geht es vornehmlich um Kupfer. Eines eint die drei Projekte des kanadischen Unternehmens: Sie befinden sich alle im US-Bundesstaat Nevada.

Der mineralienreiche Bergbau-Bundesstaat erlebt derzeit so etwas wie einen modernen Goldrausch, der sich auch um andere Metalle dreht. Neben dem offensichtlich günstigen Marktumfeld tragen dazu einige mehr oder weniger spezifische Eigenschaften bei.

Nevada sticht unter den Boomregionen des Bergbaus hervor

Nevada landet in den Bergbau-Rankings des Fraser-Instituts regelmäßig auf Spitzenplätzen, weil Politik und Justiz als besonders bergbaufreundlich gelten. Technologische Fortschritte werden in Bergbauclustern schneller umgesetzt, weil Kapital und Know-how verfügbar sind.

Explorer in Nevada nutzen deshalb besonders weitreichend neue Möglichkeiten wie KI-gestützte geostatistische Modelle, um tiefer liegende Erzkörper zu finden, die mit traditionellen Methoden übersehen wurden. Vollautonome Muldenkipper, automatisierte Bohrgeräte, satellitengestützte Exploration: Technologische Innovationen halten in kurzen Abständen Einzug.

Ein weiterer Erfolgsfaktor speziell für Nevadas Goldbergbau ist Antimon: Die hohen Preise des oft als Beifang des Goldabbaus anfallenden kritischen Metalls wirken sich günstig auf die Projektökonomie aus.

Nach Nevada fließt im Zuge der Metallpreisrallye – wie in fast alle Bergbauregionen mit geringem politisch-regulatorischem Risiko – zunehmend mehr Kapital. Diese Kapitalflüsse sind mit bloßem Auge sichtbar: Unternehmen mit Projekten in dem Bundesstaat suchen nach Personal, weil die Explorationsteams deutlich aufgestockt werden.

Das zusätzliche Kapital treibt die Projekte voran: Explorer melden in kurzen Abständen Fortschritte, die dann wiederum neue Finanzierungsrunden für die folgenden Schritte ermöglichen. Dies belegt bereits ein Blick auf die Ergebnisse, die Metallexplorer in Nevada seit dem Jahreswechsel vorgelegt haben.

Nevadas kapitalgestärkte Explorer drücken aufs Tempo

Western Exploration (ISIN: CA95816A2002, WKN: A3D09K) etwa legte am 6. Januar Ergebnisse aus einem Bohrprogramm auf einem Zielgebiet nahe seines Aura Gold-Silber-Projekts in der Nähe von Elko vor, darunter 1,52 Meter mit 3,24 Gramm Gold und 71,1 Gramm Silber pro Tonne innerhalb eines Abschnitts von 19,81 Metern mit 0,45 Gramm Gold und 11,1 Gramm Silber pro Tonne.

Taggleich präsentierte Eminent Gold (ISIN: CA2913411054, WKN: A3EGRM) Bohrergebnisse für das Hot Springs Range Projekt, etwa 15 km nordwestlich des Getchell Trend im Humboldt County: 9,2 Meter mit 3,2 Gramm Gold pro Tonne.

Ebenfalls am deutschen Dreikönigstag stellte Mako Mining (ISIN: CA56089A4000, WKN: A3D7BT) die Bohrergebnisse für das Zielgebiet El Golfo südlich der unternehmenseigenen Lagerstätten Las Conchitas und San Albino vor. Eines der Resultate: 18,34 Gramm pro Tonne Gold und 22,9 Gramm pro Tonne Silber über 4,4 Meter.

Getchell Gold (ISIN: CA37427C2094, WKN: A2N7RK) meldete am 13. Januar Ergebnisse für das Fondaway Goldprojekt in Churchill County, etwa 135 km östlich von Reno. Darunter: 2,8 Gramm Gold pro Tonne über 40,8 Meter, inklusive eines Abschnitts mit 5,4 Gramm Gold pro Tonne über 8,0 Meter.

Einen Tag später folgte P2 Gold (ISIN: CA7446571076, WKN: A2QCBZ) mit Bohrdaten zum Gabbs-Projekt etwa 145 Meilen von Reno entfernt. Unter den Resultaten: 0,54 Gramm Gold pro Tonne und 0,36 % Kupfer auf 50,29 Metern ab einer Tiefe von 32,00 Metern, einschließlich 12,19 Metern mit einem Gehalt von 1,20 Gramm Gold und 0,45 % Kupfer ab einer Tiefe von 33,53 Metern.

Als Inbegriff der Wachstumsstory in Nevada gilt das Unternehmen i80 Gold (ISIN: CA44955L1067, WKN: A3CLTE), das seinen Portfolioschwerpunkt ganz gezielt auf den bergbaufreundlichen Bundesstaat ausgerichtet hat, wo fünf Projekte bearbeitet werden.

Der Plan sieht vor, die Produktion innerhalb von sechs Jahren von weniger als 50.000 Unzen im Jahr 2025 auf über 600.000 Unzen jährlich zu steigern. Dabei profitiert das Unternehmen kaum überraschend von der Goldpreisrallye: Bei Goldpreisen um 3.000 USD waren die fünf Assets in Nevada etwa 5 Mrd. USD wert – zu aktuellen Goldpreisen sind es 8-10 Mrd. USD.

i-80 Gold und Fairchild Gold: Ganze Portfolios mit Nevada-Projekten

Auch das Management von Fairchild Gold hat den Fokus des Portfolios auf Nevada gelegt. Mit Nevada Titan, Golden Arrow und Carlin Queen liegen alle drei Projekte des Unternehmens in dem Bundesstaat. Nicht zuletzt deshalb kommt die Aktie bei Investoren gut an: In den letzten sechs Monaten steht ein Plus von 90 % zu Buche.

Seit Ende 2025 ist die Aktie auch am amerikanischen OTCQB Venture Market gelistet. Das Management von Fairchild ist zuversichtlich, dass dieser erfolgreiche Wechsel in eine höhere Kategorie der OTC-Märkte zu einem verbesserten Handelszugang, einer höheren Liquidität und einer besseren Sichtbarkeit seiner Aktien in den USA führen wird, wo das Unternehmen seine Explorations- und Erschließungsbemühungen konzentriert hat, hieß es damals in einer Mitteilung.

Derzeit wird Fairchild Gold mit knapp 9 Mio. EUR an der Börse bewertet. In einem weiter günstigen Marktumfeld ist eine Neubewertung denkbar – vor allem, wenn für die Projekte in Nevada bald einschlägige Explorationserfolge gemeldet werden.

Weitere Informationen zu Fairchild Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/fairchild-gold-corp/

Unternehmen: Fairchild Gold

TSXV: FAIR

ISIN: CA30371L1013

WKN: A3D1D5

Webseite: www.cancambria.com/

