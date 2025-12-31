Klassische Werbemaßnahmen gezielt für Immobilienvermarktung einsetzen

WAV Immobilien nutzt bewährte Kanäle zur Ansprache kaufkräftiger Zielgruppen

Der Immobilienmarkt erfordert eine durchdachte Vermarktungsstrategie, die verschiedene Zielgruppen optimal erreicht. Während digitale Kanäle wichtig sind, spielen klassische Werbemaßnahmen nach wie vor eine bedeutende Rolle – insbesondere bei der Ansprache kaufkräftiger Interessenten. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH setzt auf einen ausgewogenen Mix aus traditionellen und modernen Vermarktungswegen, um Immobilien in der Region Köln/Bonn, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis erfolgreich zu vermitteln.

„Klassische Werbung hat ihren festen Platz in der Immobilienvermarktung“, erklärt Geschäftsführer René Reuschenbach. „Bestimmte Zielgruppen erreichen wir über Printmedien, unser Immobilienmagazin oder Aushänge in unseren Schaufenstern deutlich besser als über rein digitale Kanäle.“ Besonders ältere Verkäufer und Käufer sowie etablierte Investoren informieren sich häufig über traditionelle Medien und schätzen die Haptik gedruckter Exposés.

Die drei Standorte von WAV Immobilien in Bornheim, Brühl und Wesseling dienen dabei als wichtige Werbeflächen. Schaufensterauslagen mit attraktiven Objektpräsentationen ziehen täglich Passanten an und machen Immobilienangebote sichtbar. Viele Interessenten nehmen sich Zeit, vor Ort die ausgestellten Objekte zu betrachten und kommen anschließend persönlich ins Büro, um Details zu besprechen.

Das Immobilienmagazin von WAV Immobilien, das als Beilage zur Wochenzeitung erscheint, erreicht gezielt Menschen, die in der Region verwurzelt sind und konkret nach Immobilien suchen. „Diese Leserschaft ist oft kaufkräftig und entscheidungsfreudig“, betont René Reuschenbach. „Wer sich die Zeit nimmt, unser Immobilienmagazin zu studieren, hat meist ein ernsthaftes Kaufinteresse.“ Die regionale Verankerung von WAV Immobilien ermöglicht zudem eine gezielte Ansprache der jeweiligen Zielgruppen.

Auch Kooperationen mit der Kölner Immobilienbörse und anderen Branchenverbänden eröffnen klassische Vermarktungswege. Durch Netzwerktreffen, Branchenveranstaltungen und persönliche Kontakte entstehen Geschäftsbeziehungen, die über Jahre Bestand haben. „Der direkte Austausch mit Kollegen und potenziellen Käufern ist durch nichts zu ersetzen“, so der Geschäftsführer.

Hochwertige Printexposés bleiben ein wichtiges Instrument bei Besichtigungen und Erstgesprächen. Sie vermitteln Seriosität und ermöglichen es Interessenten, sich in Ruhe mit allen Details auseinanderzusetzen. WAV Immobilien legt Wert auf professionelle Aufbereitung aller Unterlagen – sowohl digital als auch gedruckt. Die Kombination verschiedener Werbekanäle sorgt dafür, dass jede Immobilie die passende Zielgruppe erreicht und Verkäufer von maximaler Marktpräsenz profitieren.

Weitere Informationen zur professionellen Vermarktung und zu den Leistungen der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wie Haus verkaufen Brühl, Hausverkauf Weilerswist sowie Immobilienmakler Hürth erhalten Interessierte auf der Website wav-immo.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

