  • Veganes Leder zum Anfassen – SUSMATA präsentiert sich auf der LINEAPELLE

    Vegane Lederalternative WASTEA trifft auf internationale Entscheider aus Mode, Automobil und Interieur

    BildDie SUSMATA AG, ein Material-Tech-Unternehmen mit Fokus auf biobasierte und kreislauffähige Werkstoffe, rückt ihre innovativen Materiallösungen auf die internationale Bühne: Auf der Fachmesse LINEAPELLE in Mailand, einer der weltweit wichtigsten Leitmessen für Leder, Materialien und Komponenten, präsentiert das Unternehmen seine vegane Lederalternative WASTEA sowie weitere Entwicklungen aus pflanzlichen Industrieabfällen.

    Damit positioniert sich SUSMATA gezielt im Zentrum der globalen Material- und Designindustrie. Die LINEAPELLE gilt als Trendbarometer für die Mode-, Möbel- und Automobilbranche und bringt Hersteller, Marken und Materialinnovatoren aus über 40 Ländern zusammen. Für SUSMATA ist die Messe ein strategischer Ort, um industrielle Skalierbarkeit, Materialperformance und Nachhaltigkeit gleichermaßen zu demonstrieren.

    Im Fokus des Messeauftritts steht WASTEA, eine leistungsfähige Lederalternative mit einem Biobasisanteil von 40 bis 95 Prozent. Das Material wird aus pflanzlichen Reststoffen – unter anderem aus der Teeproduktion – hergestellt, ist PVC-frei, leicht, hitzebeständig, wasserabweisend und antibakteriell. Es erfüllt die hohen Anforderungen internationaler Abnehmer, insbesondere aus der Automobil- und Premiumgüterindustrie, und ermöglicht CO?-Einsparungen von bis zu 80 Prozent gegenüber herkömmlichem Leder.

    „Die LINEAPELLE ist der Ort, an dem sich entscheidet, welche Materialien den Sprung aus dem Labor in den Markt schaffen“, sagt Erdem Dogan, CEO der SUSMATA AG. „Wir zeigen hier nicht nur Konzepte, sondern industriefähige Materialien, die bereits Serienstandards erfüllen.“

    Ein zentraler Wettbewerbsvorteil der SUSMATA AG ist der Zugang zu einem bislang kaum genutzten Rohstoff: Teeabfälle der sogenannten Klasse 4, die bei der industriellen Teeherstellung anfallen. Durch eine exklusive Partnerschaft mit dem staatlichen türkischen Teeproduzenten Çaykur ist die Versorgung langfristig gesichert – ein entscheidendes Kriterium für internationale Marken und OEMs, die auf der LINEAPELLE gezielt nach verlässlichen, skalierbaren Materiallösungen suchen.

    Neben WASTEA gibt SUSMATA auf der Messe auch einen Ausblick auf seine erweiterte Materialplattform. Dazu zählen weitere vegane Lederlösungen aus Rosen-, Kaffee- und Lavendelabfällen sowie der biobasierte Kunststoffersatz NOTPLAST, dessen Markteinführung für 2026 geplant ist. Alle Materialien basieren auf einer eigenen patentierten Technologieplattform und werden unter Reinraumbedingungen gefertigt, um konstante Qualität und industrielle Reproduzierbarkeit sicherzustellen.

    Der Auftritt auf der LINEAPELLE unterstreicht den Anspruch der SUSMATA AG, sich als relevanter Akteur in der globalen „Materialrevolution“ zu etablieren. Während klassische Leder- und Kunststofflösungen zunehmend unter regulatorischem und ökologischem Druck stehen, verschiebt sich der Markt spürbar in Richtung pflanzenbasierter, kreislauffähiger Alternativen – ein Trend, der auf der LINEAPELLE besonders sichtbar wird.

    Über die SUSMATA AG
    Die SUSMATA AG ist ein Material-Tech-Unternehmen mit Fokus auf biobasierte und kreislauffähige Werkstoffe. Aus pflanzlichen Industrieabfällen entwickelt das Unternehmen nachhaltige Alternativen zu Leder, Kunststoffen und Verpackungsmaterialien für Industrie, Mobilität und Konsumgüter. Die SUSMATA Holding AG ist im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert.

