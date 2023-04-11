Perfect match: arveo & MR.KNOW. Modernstes ECM trifft auf NO-CODE-BPM

Eine Partnerschaft mit großen Chancen. Die Kombination von arveo csp und MR.KNOW bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen – flexibel anpassbar und zukunftssicher.

Ausgezeichnetes ECM als Grundlage für optimierte Geschäftsprozesse

arveo csp, so heißt die mit dem German Innovation Award 2025 ausgezeichnete Content Services Platform von EITCO – eine leistungsstarke, cloudbasierte Plattform zur zentralen und sicheren Verwaltung von Dokumenten. Neben der Erfüllung höchster Sicherheitsstandards sowie GoBD- und DSGVO-Konformität zeichnet sich diese v.a. durch ihre Flexibilität aus. Dem sogenannten Best-of-Breed-Ansatz folgend können Unternehmen weitere Technologien und Anwendungen unabhängig vom Hersteller integrieren und bleiben so stets auf dem neusten Stand.

Maßgeschneiderte Lösungen mit NO-CODE-BPM von MR.KNOW

In Kombination mit MR.KNOW – BPM wird aus dem modernen ECM (Enterprise Content Management System) eine Revolution in der Optimierung dokumentenbasierte Geschäftsprozesse. Im Fokus steht dabei der Digital Workplace mit zahlreichen Anwendungsgebieten wie z.B. der E-Rechnungspflicht, Vertragsmanagement oder Regulierungen wie NIS2-Workflows und dem Lieferkettengesetz.

Während arveo csp die sichere und effiziente unternehmensweite Verwaltung der betreffenden Dokumente gewährleistet, bietet MR.KNOW die notwendige Technologie, um den Gesamtprozess zu steuern. Über das MR.KNOW Process Board kann jede Fachseite Ihre Abläufe über digitale Notizzettel definieren und daraus vom System Prozessmodelle im Standard BPMN 2.0 generieren lassen. Im nächsten Schritt kann ein solches Modell mittels No- und Low-Code-Technologie ohne Programmierung zum automatisierten oder teil-automatisierten Ablauf gebracht werden. Als Besonderheit lassen sich hierbei nicht nur klassische Formularansichten erzeugen, sondern auch digitale Assistenten, die die Anwender durch die Prozesse führen und mit ihnen interagieren können. Auch die Anbindung von AI AGENTS ist dabei möglich. Dank der integrierten Middleware von MR.KNOW, können außerdem bestehende Systeme und Daten mühelos eingebunden werden. So lassen sich Geschäftsprozesse unternehmensweit vereinheitlichen, effizient steuern und optimal anpassen.

Zukunftssichere Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Weitere Einsatzmöglichkeiten für das Power-Paket aus arveo csp und MR.KNOW sind z.B. HR-Prozesse, Posteingangsverarbeitung oder Prüfberichte bis hin zu Prozess- und Serviceportalen. Grundsätzlich können aber alle Prozesse von der Kombination profitieren. „Mit dieser Partnerschaft erhalten Kunden modernste Technologien, jahrelanges Know-How und starke Partner für die Digitalisierung aus einer Hand“ so Andreas Mucke, geschäftsführender Gesellschafter von Inspire Technologies GmbH, dem Unternehmen hinter MR.KNOW.

Erste Einblicke in die Partnerschaft konnten Interessenten auf dem arveo Innovation Day 2025 am 13. November in der Erlebnisfabrik ELORIA in Bottrop gewinnen. Hier präsentierten beide Unternehmen ihre Technologien und konnten das Fachpublikum bereits von der vielversprechenden Kombination aus ECM und NO-CODE-BPM begeistern.

Über MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH:

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM-Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer (technisch versierte Key-User) bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung durch Künstliche Intelligenz, digitale Assistenten und Prozessaufnahme über das Process-Board.

Über EITCO und arveo csp:

EITCO entwickelt seit mehr als 45 Jahren Softwarelösungen für die digitale Transformation. Mit arveo csp bietet das Unternehmen eine moderne Lösung für die digitale Dokumentenverwaltung – verfügbar als Cloud- oder On-Premise-Variante. Die Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Systeme, automatisiert Workflows und basiert auf einer sicheren, DSGVO- und GoBD-konformen Kubernetes-Architektur. Dank Headless-Architektur, API-first, cloud-native und Best-of-Breed-Ansatz ist sie vielseitig einsetzbar und bildet eine leistungsstarke Basis für die digitale Transformation von Unternehmen.

