Erding, 04. Oktober 2023 – Die Nachfrage nach mehrwertsteuerfreiem Silber hat seit dem 1. Oktober 2022 zugenommen. Hauptakteur in dieser Entwicklung ist Edelmetallhaus Krone GmbH. Unter der Leitung des erfahrenen Geschäftsführers Tomislav Barac hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt zur Schaffung einer größeren Investitionsmöglichkeit unternommen.

Edelmetallhaus Krone erfüllt wachsende Nachfrage

Am 1. Oktober 2022 wurde in Deutschland eine 19%ige MwSt. auf Silber aus dem EU Ausland festgesetzt, was eine erhebliche Auswirkung auf Anleger hatte. Da viele große Handelsportale in der Edelmetallbranche diese Möglichkeit nicht anbieten, hat Edelmetallhaus Krone reagiert und begonnen, Silberbarren und Silbermünzen zu reimportieren. Diese können dann differenzbesteuert und mehrwertsteuerfrei angeboten werden. „Es ist eine deutliche Kluft zwischen Angebot und Nachfrage entstanden, die wir zu füllen versuchen. Dieser Schritt ist nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden von großer Bedeutung – es zeigt unser Engagement, vernünftige und gerechte Preise zu bieten“, sagte Barac. Diese neue Investitionsmöglichkeit hat positive Auswirkungen auf den Markt, insbesondere für Kunden, Investoren und Medien, die sich für den Finanzmarkt interessieren.

Neue Durchführung über den Webshop und Tafelgeschäft

Diese neu eingeführte Möglichkeit ist sowohl online unter www.edelmetallhaus-krone.de als auch in den Verkaufsräumen an der Karlsbader Straße 103 in 85435 Erding verfügbar. Der Verkauf kann auf mehrere Arten stattfinden: zum Beispiel kann Silber bis zu einem Betrag von 1999 EUR ohne Identifikation gekauft werden, bis zu 9999 EUR mit Ausweis oder Personalausweis und über 10.000 EUR nur mit entsprechender Nachweispflicht. Ergänzend zu diesen Angeboten bleibt die Unternehmensphilosophie von Edelmetallhaus Krone, Sicherheit, Transparenz und Vertrauen zu bieten. „Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden stehen für uns an oberster Stelle. Wir setzen auf Transparenz in unseren Kaufprozessen und schaffen so eine nachhaltige und vertrauensvolle Beziehung mit unseren Kunden“, so Barac.

Edelmetallhaus Krone GmbH wurde 2020 gegründet und ist spezialisiert auf den Vertrieb von Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin. Unter der Geschäftsführung von Tomislav Barac, der seit 2008 im Edelmetallhandel tätig ist, zeichnet sich das Unternehmen durch Sicherheit, Transparenz und Vertrauen aus. Mit Sitz in Erding ist Edelmetallhaus Krone bequem erreichbar und bietet seinen Kunden eine breite Palette an Investitionsmöglichkeiten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

