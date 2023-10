Erba Pura Magica: Melodie der Glückseligkeit von Sospiro Parfums

Erba Pura Magica von Sospiro Parfums ist ein Duft, der die Sinne auf einzigartige Weise belebt und verzaubert.

Dieses olfaktorische Meisterwerk ist so köstlich und vergnüglich wie Glückseligkeit selbst. Gleichzeitig erinnert es an die magische Atmosphäre von Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, ein Stück, das die Herzen erobert und die Sinne betört. Mit einer beeindruckenden Entfaltung von Duftnoten zieht Erba Pura Magica uns in seinen Bann.

Die Eröffnung dieses Duftes ist ein wahres Feuerwerk der Sinne. Zarte Jasmin-Akzente umhüllen uns mit ihrer blumigen Eleganz und verbinden sich nahtlos mit den saftigen und süßen Noten von Bergamotte, Zitrone und verschiedenen Früchten. Diese außergewöhnliche Kombination erzeugt einen Moment der inneren Beruhigung, der Körper, Geist und Seele in perfekte Harmonie bringt. Es ist, als ob der Duft eine Oase der Gelassenheit inmitten des hektischen Alltags schafft.

Die Herznoten dieses Duftes faszinieren mit einer raffinierten Komposition aus warmen und animalischen balsamischen Noten, die mit erdigen und pudrigen Orris-Akkorden durchzogen sind. Dieser sinnliche Mix verleiht dem Duft eine unverwechselbare Tiefe und eine fast magische Anziehungskraft. Es ist, als ob Erba Pura Magica eine geheime Welt offenbart, in der die Sinne auf subtile Weise erwachen.

Die Basisnoten des Duftes runden das olfaktorische Erlebnis mit süßen und holzigen Akkorden ab. Eine warme Ambra verströmt eine anziehende Wärme, während himmlischer Moschus eine verführerische Note hinzufügt. Buttriges Karamell und reichhaltiges Zedernholz verankern das Gefühl der Harmonie der Sinne und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Dieser Duft ist wie eine musikalische Symphonie, die sich sanft verabschiedet, aber nie vergessen wird.

Erba Pura Magica ist ein Duft, der die Magie des Lebens einfängt und in einer Flasche konserviert. Es ist ein Duft, der Emotionen weckt, Erinnerungen schafft und die Sinne in eine Welt der Eleganz entführt.

Duftpyramide:

Kopfnote: Jasmin, Bergamotte, Zitrone, fruchtig

Herznote: Balsamico, Orris

Basisnote: Ambra, Moschus, Karamell, Zedernholz

Erhältlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Erba Pura Magica EdP 100ml – UVP – EUR229,00

https://sospirointernational.com/

Über Sospiro:

Sospiro Parfums sind der Inbegriff von Opulenz und Anmut, mit einem Hauch der sinnlichsten Duft-Symphonien. Durch die Raffinesse und Anmut der klassischen Musik inspiriert, zelebrieren sie die Vielfalt und den Gloria von Parfums, entstanden aus einer raffinieren Harmonie seltener und kostbarer Noten, vereint mit Leidenschaft und Kunstfertigkeit.

Zeitlose Kompositionen verschmelzen auf der Haut zu den erhabensten Akkorden und verklingen zu den betörendsten Noten wie zarte und dynamische Symphonien, die zwischen taktilen und olfaktorischen Verführungen balancieren und den Atem rauben.



