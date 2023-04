Das neue Parfum von Roja Parfums: Isola Blu

Erleben Sie den Zauber des Mittelmeers mit ISOLA BLU von ROJA PARFUMS.

ISOLA BLU ist ein raffiniertes Zitrusparfüm, das die Freude eines luxuriösen Sommerurlaubs verkörpert und Sie in ein olfaktorisches Paradies entführt: Während die Sonne im Mittelmeer versinkt, wecken die lebhaften Noten von Zitrone, Limette und Lavendel Bilder von luxuriösen Rückzugsorten.

Die Intensität von rosa Pfeffer und die einzigartigen Nuancen von geschnittenem Gras und Mate umschmeicheln die Sinne wie die Wärme der aufgehenden Sonne. Willkommen im endlosen Sommer.

Der Duft

ISOLA BLU ist ein eleganter, inspirierender Duft, der Zuversicht ausstrahlt. Seine aromatische Mischung aus Zitrone, Limette und Lavendel lädt zu einem lebendigen Erlebnis ein, das durch die Wärme von rosa Pfeffer noch verstärkt wird. Die einzigartigen Noten von geschnittenem Gras und Mate sorgen für eine trockene und natürliche Wirkung, während die Robustheit von Patschuli, Eichenmoos und Vetiver den Duft auf ein luxuriöses Niveau hebt. Reisen Sie mit diesem Fünf-Sterne-Duft olfaktorisch in die erste Klasse des Mittelmeers.

Kopf: Zitrone, Bergamotte, Limette, Lavendel, Thymian

Herz: Apfel, Schwarze Johannisbeere, Kokosnuss, Orangenblüte, Grasse-Jasmin, Lilie, Champaca

Basis: Gemähtes Gras, Mate, Galbanum, Rosa Pfeffer, Anis, Patschuli, Eichenmoos, Zedernholz, Wacholderbeere, Vanille, Tonkabohne, Florentiner Schwertlilie, Birke, Leder, Moschus

Die Präsentation

ISOLA BLU ist in Parfumkonzentration erhältlich und wird in einem eleganten Flakon mit türkisem Schriftzug und einer Kappe mit türkisfarbenen Kristallen präsentiert. Die Seite der Schachtel ist mit einer Silhouette einer Inselstadt unter der Sommersonne verziert.

ISOLA BLU 50ml, UVP EUR 450 – CHF 475

Ab Mai 2023 in ausgewählten Parfümerien, Warenhäusern und Concept Stores.

Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner ‚finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Seine Kreationen sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine ‚Haute Parfumerie‘ bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der ‚Britain is GREAT‘ Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.



