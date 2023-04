Neuer Duft von Roja Parfums – Burlington 1819

Meisterparfümeur Roja Dove kreiert als Hommage an die Londoner Burlington Arcade und zum Jubiläum seines ersten Flagship-Stores in dieser prestigeträchtigen Einkaufspassage: Burlington 1819.

EINE HOMMAGE AN DER BULINGTON ARCADE IN LONDON.

Seit 1819 reihen sich unter dem Schutz ihrer gläsernen Überdachung die geschmückten Schaufenster der exklusivsten Geschäfte der Burlington Arcade zu beiden Seiten flanierender Passanten, die sich in der Nummer 51, in den Flagshipstore von Roja Parfums auf einer olfaktorische Sinnesreise begeben können.

Kreiert anlässlich des 5-jährigen Jubiläums seines ersten Stores, zelebriert der Maître de Parfum Roja Dove mit 1819 Burlington einer sehr britischen und geschichtsträchtigen Londoner Institution, mit einer ebenso sehr britischen Eau de Parfum zwischen „Tea for Two“ und „Gentlemen’s Club“!

DER DUFT:

Helle Zitrus Akkorde von Grapefruit neben grüner Limette und süßen Mandarinenoten harmonieren mit frischer Minze. Ein lebendiger Auftakt zu einer warmen und würzigen Melange von Rum Noten, belebenden Ingwer, Safran und Zimt, die sich in einer Basis aus Ambra und edlen Hölzern mit sanften Vanille- und Patschulinoten entfaltet. Die langanhaltenden kunstvollen Akkorde beschwören das luxuriöse Ambiente der Burlington Arcade mit ihren geschwungenen Fassaden und dem von Tageslicht beschienenen Mosaikboden hervor.

Kopf:

Grapefruit, Limette, Mandarine, Bitterorange, Minze

Basis:

Ingwer, Zimt, Kreuzkümmel, Safran, Patschuli, Eichenmoos, Rum, Zedernholz, Kasmirholz, Benzoin, Vanille, Labdanum, Ambra, Moschus

DIE PRÄSENTATION

In der mit Goldprägung mattschwarzen Box Burlington 1819 verbirgt sich ein Flakon, dessen Dekor die Form des historischen Portals der Passage nachempfindet mit einer kristallbesetzten Verschlusskappe.

100 ml Eau de Parfum

UVP EUR 385 -CHF 425

Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner ‚finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Seine Kreationen sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine ‚Haute Parfumerie‘ bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der ‚Britain is GREAT‘ Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.

