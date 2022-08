Roja Parfums launcht den neuen Duft APEX

Urinstinkte aus dem Flakon

Mit dem neuen maskulinen Duft APEX von dem Meisterparfümeuer Roja Dove, werden die menschlichen Urinstinkte mit der Kraft der Natur entfacht.

Inspiriert wurde der Duft durch die tief verwurzelte Verbindung der Erde und der Natur und definiert dabei Kraft und Maskulinität neu. APEX steht für einen Duft, der den Sinn für Spiritualität erweckt und dazu befähigt, Bestleistungen zu erreichen.

Die Apex-Duftreise startet mit einem komplexen Auftakt aus Bergamotte, Zitrone, Mandarine und Ananas. Weiter geht es mit den Basisnoten, bestehend aus Patschuli und Tannenbalsam. Wärme und Sinnlichkeit geben Ledernoten. Sandelholz und Weihrauch sind eine Hommage an die uralten Ingredienzien, die uns die Erde gegeben hat.

Die Duftnoten:

Kopf

? Mandarine: Mandarine erinnert an die Sonne und ist das Symbol für Fülle und Glück. Die Kopfnoten der Mandarine verstärken den Sinn für Perspektive und Platz im Universum und bieten endlose Möglichkeiten, neu anzufangen und ein neues Leben anzunehmen.

Herz

? Ananas: Ananas war als Glücksbringer schon immer ein Statussymbol. Kraftvolle Herznoten fördern den Antrieb, Ziele im Leben anzunehmen und sie zu erreichen.

Basis

? Tannenbalsam: Die Balsamtanne steht als Baum und als hohe Säule der Stärke für Beständigkeit. Die Duftnote betont die Wichtigkeit von Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in Zeiten des Wandels, um Chancen zu nutzen, die vor uns liegen.

? Weihrauch: Es wird angenommen, dass das Verbrennen von Weihrauch – eines der ältesten spirituellen Geschenke an die Menschheit – unsere Energie reinigt, den Körper mit dem Geist vereint und uns darauf konzentriert, Dinge zu erreichen, die unmöglich erscheinen.

? Sandelholz: Als Basisnote erweckt Sandelholz eine spirituelle Kraft, um den Geist zu schärfen und ein höheres Bewusstsein zu erreichen.

? Leder: Leder erdet uns. Der süchtig machende Duft hat verstärkt das Gefühl von Stärke und Macht und setzt ursprüngliche Instinkte frei, die uns die Zuversicht verleihen, unsere Ziele zu erreichen.

Das Flakon-Design überzeugt mit einer kräftigen Farbpalette, die von schwarz in tannengrün übergeht, wodurch das Gefühl von Tiefe und Naturverbundenheit verstärkt wird. Wie alle anderen Roja Düfte auch, kommt APEX in einem edlen, dreifach polierten Emaille-Flakon daher.

100ml Eau de Parfum – UVP EUR 325 (CHF 345)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://rojaparfums.com/

email : support@qds-pr.com

Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner ‚finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Die Parfums mit Namen wie SCANDAL, DIAGHILEV, FETISH oder RECKLESS sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine ‚Haute Parfumerie‘ bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der ‚Britain is GREAT‘ Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.



