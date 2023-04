MANHATTAN – der Duft der Stadt, die niemals schläft von ROJA PARFUMS

Wie ein Blick auf die ikonische Skyline von der Statdt, die nie schläft – MANHATTAN EDP von ROJA PARFUMS.

DIE PULSIERENDE ENERGIE DES BIG APPLES MIT MANHATTEN EDP ERLEBEN!

Hoch hinaus, erstreckt sich in den Himmel wie ein sichtbares Symbol des Aufstrebens und der Hoffnung die Stadt, die niemals schläft. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Kosmopolitischem, Mächtigem und Beispiellosem ruft eine besondere Energie hervor, die nicht zu begeistern aufhört.

Die stetige Faszination für die Stadt, die niemals schläft inspirierte Roja Dove zu seiner neuen Duftkreation: Der Duft MANHATTAN EAU DE PARFUM von Roja Parfums ist eine Hommage an die unendlichen Facetten der gleichnamigen mythischen Stadt der Träume.

DER DUFT

Meisterparfümeur Roja Dove spielt mit Kontrasten, um einen überdimensionalen Effekt zu erschaffen: Die belebende Frische von Bergamotte und Basilikum vereint sich mit Zedernholz, Pinie und Patschuli und schaffen die Grundlage eines Duftes von immenser Präsenz. Sie treffen auf rauchige Tabacconoten und bilden mit Vanille, Benzoe und Kokosnuss einen verspielten süßen Abschluss, der an einen amerikanischen Kirschkuchen erinnert.

Kopf: Bergamotte, Lavendel, Basilikum

Herz: Grasse-Rose (Rose de Mai), Grasse-Jasmin, Heliotrop, Veilchen, Kokosnuss

Basis: Ingwer, rosa Pfeffer, Zimt, Nelke, Patschuli, Eichenmoos, Tabacco, Vetiver, Zedernholz, Kiefer, Benzoe, Vanille, Moschus

DIE PRÄSENTATION:

MANHATTAN ist als Eau de Parfum erhältlich und wird in einem eleganten Flakon präsentiert, der eine ikonische Referenz zur legendären Manhattan Skyline enthält.

MANHATTAN 100ml Eau de Parfum, UVP EUR 385 – CHF 425

Ab April 2023 in ausgewählten Parfümerien, Warenhäusern und Concept Stores.

Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner ‚finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Seine Kreationen sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine ‚Haute Parfumerie‘ bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der ‚Britain is GREAT‘ Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.

