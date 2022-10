Edelmetallmesse-Spezial: Der Westen muss bei Rohstoffen widerstandsfähiger werden!

Nicht nur bei Öl und Gas ist der Westen zu abhängig von politisch fragwürdigen Regimen, sondern auch bei zahlreichen anderen Rohstoffen. Das muss sich dringend ändern!

Der alte, chinesische Fluch „Mögest du in interessanten Zeiten leben“ hat in den letzten Jahren und Monaten die Welt und insbesondere Europa voll erwischt. Gerade konnte man hoffen, dass die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie abklingen, da brach auf dem europäischen Kontinent ein Angriffskrieg aus, der nicht nur unsägliches Leid für die Menschen in der Ukraine bedeutet, sondern auch große Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Rohstoffsektor.

Der hybride Energiekrieg zudem, den Russland gegen die EU führt, nötigt uns zum Eingeständnis, dass wir energieblind waren. Damit ist weniger die blauäuige Politik deutscher Bundesregierungen gemeint, als die Blindheit jedes Einzelnen. Hand aufs Herz: Wen hat es bis vor kurzem schon gekümmert, was eine Kilowattstunde Gas kostet, wer wusste das? Die warme Wohnung war eine Selbstverständlichkeit und unser Energieverbrauch zählte zum unsichtbaren Konsum. Jetzt ist er brutal sichtbar geworden. Sind wir aber nicht genauso rohstoffblind, wie wir energieblind waren?

Der geringe Anteil, den Rohstoffe an der modernen Wertschöpfung haben, hat uns dazu verleitet zu glauben, dass irgendwer schon immer genug davon liefern wird. Können wir uns aber auf China verlassen? Wollen wir gute Umwelt- und Sozialstandards durchsetzen? Der Westen muss mehr tun, um resilienter zu werden. Die Energie- und Mobilitätswende erfordert nie gekannte Mengen von Rohstoffen wie Lithium, aber auch Graphit, HPA oder Kupfer aber auch kleinerer Metalle wie Zinn oder Seltene Erden. Deshalb brauchen wir neue Rohstofferfolgsgeschichten.

Goldinvest.de wird dieses Jahr – nach längerer Pause aufgrund der Corona-Pandemie – am 4. und 5. November 2022 wieder mit einem Stand auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse vertreten sein. Mit dabei sind einige extrem spannende Unternehmen aus den genannten Bereichen, die wir teilweise bereits seit Jahren beobachten und von denen wir glauben, dass sie solche Erfolgsgeschichten werden könnten!

Lesen Sie hier den ganzen Artikel und finden Sie heraus, welche spannenden Rohstoffunternehmen Goldinvest.de auf der Edelmetall- & Rohstoffmesse präsentieren wird:

Hier mehr erfahren:

Rohstoffe: Der Westen muss widerstandsfähiger werden!

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen dem erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Absaugungsanlagen mit Seitenkanalverdichtern realisieren Prüftermine der Brandschutzeinrichtung im Betrieb mit einer Brandschutzsoftware planen