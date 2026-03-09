  • Edle Tropfen unter dem Tafelberg: Fernreise-Spezialist TMC Reisen stellt exklusive Weintouren ab Kapstadt vor

    TMC Reisen erweitert sein Afrika-Portfolio um exklusive Weintouren rund um Kapstadt – individuell geplant, mit Fokus auf Genuss, Natur und authentische Erlebnisse in den Winelands

    BildGroßkarolinenfeld, 09. März 2026 – Der Südafrika-Spezialist TMC Reisen setzt neue Akzente im Segment der Genussreisen. Ab sofort erweitert der Experte für das südliche Afrika sein Angebot um maßgeschneiderte Weintouren rund um Kapstadt. Die Programme richten sich an anspruchsvolle Reisende, die die spektakuläre Landschaft der Kap-Region mit den kulinarischen Highlights der weltberühmten Winelands verbinden möchten.

    Als langjähriger Kenner der Region bietet TMC Reisen mehr als klassische Sightseeing-Touren: Die Routen führen tief in die Weinregionen von Stellenbosch, Franschhoek und Paarl und ermöglichen Begegnungen mit renommierten Kellermeistern sowie exklusive Tastings abseits der großen Touristenströme.

    Fokus auf Individualität und Expertise:

    * Maßgeschneiderte Routen: Ob als geführte Kleingruppenreise oder als individuelle Tour im Mietwagen – die Reiseverläufe werden von den Fernreise-Experten persönlich zusammengestellt.
    * Authentische Erlebnisse: Das Portfolio umfasst traditionsreiche Güter wie Groot Constantia ebenso wie moderne Boutique-Weingüter, die für ihre nachhaltige Produktion bekannt sind.
    * Exklusive Unterkünfte: Übernachtungen in historischen Manor Houses inmitten der Weinberge sorgen für ein unvergleichliches Reiseerlebnis.

    Mit TMC Reisen wird die Weintour am Kap nicht nur zu einer Reise für den Gaumen, sondern zu einer tiefen Begegnung mit der Seele Südafrikas – professionell geplant vom Experten und individuell erlebt vom Gast.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: 08031-9019833
    web ..: https://www.tmc-reisen.de
    email : info@tmc-reisen.de

    TMC Reisen ist ein unabhängiger Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld in Oberbayern. Das Unternehmen hat sich auf individuell geplante Fernreisen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme unter anderem nach Afrika, Nordamerika, Australien, Neuseeland sowie in die Südsee an.

    Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung und Planung individueller Rundreisen. Anstelle standardisierter Pauschalangebote entwickelt TMC Reisen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Reiserouten, die exakt auf die Wünsche und Interessen der Reisenden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem Mietwagenrundreisen, Wohnmobilreisen, Safari-Erlebnisse, Natur- und Abenteuerreisen sowie außergewöhnliche Reiseerlebnisse abseits klassischer Touristenrouten.

    Dank eines über viele Jahre aufgebauten internationalen Partnernetzwerks arbeitet TMC Reisen mit ausgewählten Lodges, lokalen Veranstaltern und erfahrenen Guides zusammen. So entstehen hochwertige und authentische Reiseprogramme, die intensive Naturerlebnisse und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden.

    Pressekontakt:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld

    fon ..: 08031-9019833
    email : info@tmc-reisen.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Safari im Okavango-Delta: Exklusive Naturerlebnisse mit TMC Reisen
      Das Okavango-Delta in Botswana zählt zu den spektakulärsten Safari-Gebieten Afrikas. TMC Reisen bietet individuell geplante Safari-Reisen in das einzigartige UNESCO-Weltnaturerbe an...

    2. Texturwerk – Der Spezialist für außergewöhnliche und exklusive Wandgestaltung und Oberflächenveredelung
      Mit viel Liebe zum Detail und einem Gespür für feinste Materialien lässt das Expertenteam von Texturwerk Wohn- und Designträume wahr werden....

    3. Herbsttrends der Leuchten – Lampenwelt.de stellt gemütliche, edle und farbenfrohe Lichtideen vor
      Um sich die dunkle Jahreszeit gemütlich, edel und fröhlich zu gestalten, stehen Leuchtentrends auf der Checkliste, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten - Lampenwelt.de stellt vor:...

    4. Alberto Mattle goes Capetown – Immobilieninvestment am Tafelberg
      Nur wenige Städte bieten eine solch grandiose Kulisse wie Kapstadt, das sich zu Füßen des beeindruckenden Tafelbergs ausbreitet....

    5. TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu im Programm
      Die Südsee wird noch vielseitiger: TMC Reisen bietet ab sofort individuelle Reisen nach Samoa in der Südsee an....

    6. Schüleraustausch: Englisch und Kultur in Kapstadt erleben
      Wenn die Gastfamilie die neue Kultur näher bringt, ist auch ein Ziel wie Kapstadt für Austauschschüler erste Wahl - Sicher, spannend, unvergesslich, so erleben Jugendliche die Highschool in Südafrika....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.