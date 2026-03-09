Edle Tropfen unter dem Tafelberg: Fernreise-Spezialist TMC Reisen stellt exklusive Weintouren ab Kapstadt vor

TMC Reisen erweitert sein Afrika-Portfolio um exklusive Weintouren rund um Kapstadt – individuell geplant, mit Fokus auf Genuss, Natur und authentische Erlebnisse in den Winelands

Großkarolinenfeld, 09. März 2026 – Der Südafrika-Spezialist TMC Reisen setzt neue Akzente im Segment der Genussreisen. Ab sofort erweitert der Experte für das südliche Afrika sein Angebot um maßgeschneiderte Weintouren rund um Kapstadt. Die Programme richten sich an anspruchsvolle Reisende, die die spektakuläre Landschaft der Kap-Region mit den kulinarischen Highlights der weltberühmten Winelands verbinden möchten.

Als langjähriger Kenner der Region bietet TMC Reisen mehr als klassische Sightseeing-Touren: Die Routen führen tief in die Weinregionen von Stellenbosch, Franschhoek und Paarl und ermöglichen Begegnungen mit renommierten Kellermeistern sowie exklusive Tastings abseits der großen Touristenströme.

Fokus auf Individualität und Expertise:

* Maßgeschneiderte Routen: Ob als geführte Kleingruppenreise oder als individuelle Tour im Mietwagen – die Reiseverläufe werden von den Fernreise-Experten persönlich zusammengestellt.

* Authentische Erlebnisse: Das Portfolio umfasst traditionsreiche Güter wie Groot Constantia ebenso wie moderne Boutique-Weingüter, die für ihre nachhaltige Produktion bekannt sind.

* Exklusive Unterkünfte: Übernachtungen in historischen Manor Houses inmitten der Weinberge sorgen für ein unvergleichliches Reiseerlebnis.

Mit TMC Reisen wird die Weintour am Kap nicht nur zu einer Reise für den Gaumen, sondern zu einer tiefen Begegnung mit der Seele Südafrikas – professionell geplant vom Experten und individuell erlebt vom Gast.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein unabhängiger Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld in Oberbayern. Das Unternehmen hat sich auf individuell geplante Fernreisen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme unter anderem nach Afrika, Nordamerika, Australien, Neuseeland sowie in die Südsee an.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung und Planung individueller Rundreisen. Anstelle standardisierter Pauschalangebote entwickelt TMC Reisen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Reiserouten, die exakt auf die Wünsche und Interessen der Reisenden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem Mietwagenrundreisen, Wohnmobilreisen, Safari-Erlebnisse, Natur- und Abenteuerreisen sowie außergewöhnliche Reiseerlebnisse abseits klassischer Touristenrouten.

Dank eines über viele Jahre aufgebauten internationalen Partnernetzwerks arbeitet TMC Reisen mit ausgewählten Lodges, lokalen Veranstaltern und erfahrenen Guides zusammen. So entstehen hochwertige und authentische Reiseprogramme, die intensive Naturerlebnisse und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden.

Pressekontakt:

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